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Забастовка металлургов – чего добиваются рабочие Руставского завода
Забастовка металлургов – чего добиваются рабочие Руставского завода
Забастовка продолжится до тех пор, пока рабочие не придут к какому-либо соглашению с администрацией завода 05.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-05T15:33+0400
2022-07-05T15:33+0400
2022-07-05T15:49+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Работники крупнейшего металлургического завода Грузии уже второй день отказываются выходить на смену и ждут диалога с администрацией, заявил Sputnik Грузия региональный представитель профсоюза металлургов, горняков и химиков в Квемо Картли Георгий Ткемаладзе.Забастовка работников цеха сортового проката, в котором производится арматура, началась 4 июля. Около 130 человек отказываются продолжать работу при нынешних зарплатах. Средняя зарплата сотрудников завода 800-900 лари (285-310 долларов).Еще накануне у бастующих было три требования, сегодня число условий возвращения на рабочие места выросло вдвое.Требования рабочих металлургического завода:– неприкосновенность работников, то есть после завершения забастовки рабочих не должны притеснять в целях увольнения;– повышение зарплат на 30%;– выплата 13-й зарплаты;– оплата труда в праздничные дни в двукратном размере;– изменение рациона питания;– коллективное соглашение по всем вышеуказанным условиям."Протест работников проходит у завода. В первый день забастовки представитель администрации вышел к работникам и напомнил им о планах повышения зарплат на 50 лари в сентябре, затем еще на 50 лари в декабре и еще на 50 лари весной 2023 года", – сообщил Ткемаладзе.Ранее в администрации предприятия завили, что завод продолжает исправно работать и поставлять продукцию потребителям. Представитель профсоюза уверяет, что бастует большая часть занятых на производстве, поэтому продавать могут лишь оставшиеся запасы продукции, либо в цех сортового проката временно перекинули рабочих из других отделов.По информации Ткемаладзе, забастовка продолжится до тех пор, пока рабочие не придут к какому-либо соглашению с администрацией завода.
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Забастовка металлургов – чего добиваются рабочие Руставского завода
15:33 05.07.2022 (обновлено: 15:49 05.07.2022)
Забастовка продолжится до тех пор, пока рабочие не придут к какому-либо соглашению с администрацией завода
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik.
Работники крупнейшего металлургического завода Грузии уже второй день отказываются выходить на смену и ждут диалога с администрацией, заявил Sputnik Грузия
региональный представитель профсоюза металлургов, горняков и химиков в Квемо Картли Георгий Ткемаладзе.
Забастовка работников цеха сортового проката, в котором производится арматура, началась 4 июля. Около 130 человек отказываются продолжать работу при нынешних зарплатах. Средняя зарплата сотрудников завода 800-900 лари (285-310 долларов).
"Забастовка продолжается второй день. У бастующих свои требования, и они ждут администрацию для начала диалога по этим требованиям. Пока к ним никто не выходил", – заявил Ткемаладзе Sputnik Грузия.
Еще накануне у бастующих было три требования, сегодня число условий возвращения на рабочие места выросло вдвое.
Требования рабочих металлургического завода:
– неприкосновенность работников, то есть после завершения забастовки рабочих не должны притеснять в целях увольнения;
– повышение зарплат на 30%;
– оплата труда в праздничные дни в двукратном размере;
– изменение рациона питания;
– коллективное соглашение по всем вышеуказанным условиям.
"Протест работников проходит у завода. В первый день забастовки представитель администрации вышел к работникам и напомнил им о планах повышения зарплат на 50 лари в сентябре, затем еще на 50 лари в декабре и еще на 50 лари весной 2023 года", – сообщил Ткемаладзе.
Ранее в администрации предприятия завили, что завод продолжает исправно работать и поставлять продукцию потребителям. Представитель профсоюза уверяет, что бастует большая часть занятых на производстве, поэтому продавать могут лишь оставшиеся запасы продукции, либо в цех сортового проката временно перекинули рабочих из других отделов.
По информации Ткемаладзе, забастовка продолжится до тех пор, пока рабочие не придут к какому-либо соглашению с администрацией завода.