https://sputnik-georgia.ru/20220705/zabastovka-metallurgov--chego-dobivayutsya-rabochie-rustavskogo-zavoda-268213353.html

Забастовка металлургов – чего добиваются рабочие Руставского завода

Забастовка металлургов – чего добиваются рабочие Руставского завода

Забастовка продолжится до тех пор, пока рабочие не придут к какому-либо соглашению с администрацией завода 05.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-05T15:33+0400

2022-07-05T15:33+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Работники крупнейшего металлургического завода Грузии уже второй день отказываются выходить на смену и ждут диалога с администрацией, заявил Sputnik Грузия региональный представитель профсоюза металлургов, горняков и химиков в Квемо Картли Георгий Ткемаладзе.Забастовка работников цеха сортового проката, в котором производится арматура, началась 4 июля. Около 130 человек отказываются продолжать работу при нынешних зарплатах. Средняя зарплата сотрудников завода 800-900 лари (285-310 долларов).Еще накануне у бастующих было три требования, сегодня число условий возвращения на рабочие места выросло вдвое.Требования рабочих металлургического завода:– неприкосновенность работников, то есть после завершения забастовки рабочих не должны притеснять в целях увольнения;– повышение зарплат на 30%;– выплата 13-й зарплаты;– оплата труда в праздничные дни в двукратном размере;– изменение рациона питания;– коллективное соглашение по всем вышеуказанным условиям."Протест работников проходит у завода. В первый день забастовки представитель администрации вышел к работникам и напомнил им о планах повышения зарплат на 50 лари в сентябре, затем еще на 50 лари в декабре и еще на 50 лари весной 2023 года", – сообщил Ткемаладзе.Ранее в администрации предприятия завили, что завод продолжает исправно работать и поставлять продукцию потребителям. Представитель профсоюза уверяет, что бастует большая часть занятых на производстве, поэтому продавать могут лишь оставшиеся запасы продукции, либо в цех сортового проката временно перекинули рабочих из других отделов.По информации Ткемаладзе, забастовка продолжится до тех пор, пока рабочие не придут к какому-либо соглашению с администрацией завода.

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