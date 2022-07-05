https://sputnik-georgia.ru/20220705/zakryta-doroga-veduschaya-v-gornuyu-tusheti-268215175.html

Закрыта дорога, ведущая в горную Тушети

Закрыта дорога, ведущая в горную Тушети

Ограничения были введены из-за оползня, который сошел на 61 километре дороги 05.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-05T13:52+0400

2022-07-05T13:52+0400

2022-07-05T16:03+0400

грузия

новости

происшествия

дороги

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Движение автотранспорта на 30-72 километре (участок Абано-Омало) дороги внутригосударственного значения Пшавели-Абано-Омало временно запрещено, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Как сообщили в ведомстве, ограничения были введены из-за оползня, который сошел на 61 километре дороги.На участке Лечури-Абано той же дороги разрешено движение только легковым автомобилям, а для других видов транспорта - запрещено.Движение на участке Пшавели-Лечури свободное для всех видов автомобилей.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, дороги, грузинские дороги, машины и их водители