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Закрыта дорога, ведущая в горную Тушети
Закрыта дорога, ведущая в горную Тушети
Ограничения были введены из-за оползня, который сошел на 61 километре дороги 05.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-05T13:52+0400
2022-07-05T13:52+0400
2022-07-05T16:03+0400
грузия
новости
происшествия
дороги
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Движение автотранспорта на 30-72 километре (участок Абано-Омало) дороги внутригосударственного значения Пшавели-Абано-Омало временно запрещено, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Как сообщили в ведомстве, ограничения были введены из-за оползня, который сошел на 61 километре дороги.На участке Лечури-Абано той же дороги разрешено движение только легковым автомобилям, а для других видов транспорта - запрещено.Движение на участке Пшавели-Лечури свободное для всех видов автомобилей.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, дороги, грузинские дороги, машины и их водители
Закрыта дорога, ведущая в горную Тушети
13:52 05.07.2022 (обновлено: 16:03 05.07.2022)
Ограничения были введены из-за оползня, который сошел на 61 километре дороги
ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Движение автотранспорта на 30-72 километре (участок Абано-Омало) дороги внутригосударственного значения Пшавели-Абано-Омало временно запрещено, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Как сообщили в ведомстве, ограничения были введены из-за оползня, который сошел на 61 километре дороги.
На участке Лечури-Абано той же дороги разрешено движение только легковым автомобилям, а для других видов транспорта - запрещено.
Движение на участке Пшавели-Лечури свободное для всех видов автомобилей.