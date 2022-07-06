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Что будет, если Грузия не получит статус кандидата на вступление в ЕС? Прогноз Кобахидзе
Что будет, если Грузия не получит статус кандидата на вступление в ЕС? Прогноз Кобахидзе
План "Грузинской мечты" по выполнению 12 пунктов не имеет альтернативы, считает Кобахидзе 06.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-06T12:41+0400
2022-07-06T12:41+0400
2022-07-06T14:36+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Отказ в предоставлении Грузии статуса кандидата на членство в Евросоюзе будет содействовать еще большей поляризации в стране, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Деполяризация в грузинской политике является одним из условий для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Власти заявили, что половина ответственности за выполнение этого пункта лежит на них, а половина – на оппозиции.При этом Кобахидзе отметил, что детальный план, разработанный "Грузинской мечтой" по выполнению 12 пунктов, не имеет альтернативы. По его словам, все ответственные субъекты подробно расписаны, и никто не может сомневаться, что какая-то логика нарушена."План не оставляет никаких вопросов. Кто, что и когда делает, написано детально. Исходя из этого, нет никакого объективного основания для корректировки", – подчеркнул Кобахидзе.План действий включает в себя меры по снижению поляризации, борьбу с олигархами, коррупцией, обеспечению судебной реформы и решение проблем с эффективностью расследований нападений на представителей СМИ и меньшинств.Совет Евросоюза ранее принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.
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политика, грузия, новости, грузинская мечта, еврокомиссия
Что будет, если Грузия не получит статус кандидата на вступление в ЕС? Прогноз Кобахидзе
12:41 06.07.2022 (обновлено: 14:36 06.07.2022)
План "Грузинской мечты" по выполнению 12 пунктов не имеет альтернативы, считает Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Отказ в предоставлении Грузии статуса кандидата на членство в Евросоюзе будет содействовать еще большей поляризации в стране, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Деполяризация в грузинской политике является одним из условий для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Власти заявили, что половина ответственности за выполнение этого пункта лежит на них, а половина – на оппозиции.
"Если теоретически допустим, что нам не предоставят статус кандидата, то это будет поощряющим поляризацию событием. Мы надеемся, что в декабре Европейский совет примет такое решение, которое будет содействовать деполяризации, а не, наоборот, поляризации", – заявил Кобахидзе в эфире Первого канала.
При этом Кобахидзе отметил, что детальный план, разработанный "Грузинской мечтой" по выполнению 12 пунктов, не имеет альтернативы. По его словам, все ответственные субъекты подробно расписаны, и никто не может сомневаться, что какая-то логика нарушена.
"План не оставляет никаких вопросов. Кто, что и когда делает, написано детально. Исходя из этого, нет никакого объективного основания для корректировки", – подчеркнул Кобахидзе.
План действий включает в себя меры по снижению поляризации, борьбу с олигархами, коррупцией, обеспечению судебной реформы и решение проблем с эффективностью расследований нападений на представителей СМИ и меньшинств.
Совет Евросоюза ранее принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.
Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.