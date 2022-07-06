https://sputnik-georgia.ru/20220706/chto-budet-esli-gruziya-ne-poluchit-status-kandidata-na-vstuplenie-v-es-prognoz-kobakhidze-268243655.html

Что будет, если Грузия не получит статус кандидата на вступление в ЕС? Прогноз Кобахидзе

Что будет, если Грузия не получит статус кандидата на вступление в ЕС? Прогноз Кобахидзе

План "Грузинской мечты" по выполнению 12 пунктов не имеет альтернативы, считает Кобахидзе 06.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-06T12:41+0400

2022-07-06T12:41+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Отказ в предоставлении Грузии статуса кандидата на членство в Евросоюзе будет содействовать еще большей поляризации в стране, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Деполяризация в грузинской политике является одним из условий для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Власти заявили, что половина ответственности за выполнение этого пункта лежит на них, а половина – на оппозиции.При этом Кобахидзе отметил, что детальный план, разработанный "Грузинской мечтой" по выполнению 12 пунктов, не имеет альтернативы. По его словам, все ответственные субъекты подробно расписаны, и никто не может сомневаться, что какая-то логика нарушена."План не оставляет никаких вопросов. Кто, что и когда делает, написано детально. Исходя из этого, нет никакого объективного основания для корректировки", – подчеркнул Кобахидзе.План действий включает в себя меры по снижению поляризации, борьбу с олигархами, коррупцией, обеспечению судебной реформы и решение проблем с эффективностью расследований нападений на представителей СМИ и меньшинств.Совет Евросоюза ранее принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.

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политика, грузия, новости, грузинская мечта, еврокомиссия