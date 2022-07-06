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Что нельзя делать в Рождество Иоанна Предтечи 2022: обычаи и приметы праздника

Что нельзя делать в Рождество Иоанна Предтечи 2022: обычаи и приметы праздника

Рождество Иоанна Предтечи, Крестителя Господня - один из великих праздников, который православная церковь празднует 7 июля 06.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-06T18:31+0400

2022-07-06T18:31+0400

2022-07-06T18:31+0400

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Рождение последнего ветхозаветного пророка Израиля было предсказано еще за 700 лет до самого события пророком Исаией.Иоанн Предтеча — самый почитаемый Святой после Пресвятой Богородицы - память Крестителя Господня церковь чтит семь раз в году.Что нельзя делать в рождество Иоанна Предтечи, а также об обычаях и приметах праздника вы узнаете из материала Sputnik Грузия.Рождество Иоанна ПредтечиЕвангелие от Луки повествует, что будущий креститель родился около Хеврона (Эль-Халиль) южнее Иерусалима в семье иудейского священника Захарии и его супруги Елисаветы. По материнской линии Иоанн был родственником Иисуса и родился на шесть месяцев раньше Спасителя.Мать Иоанна была бесплодна, поэтому родители будущего Крестителя достигли старости не имея детей.О рождении сына архангел Гавриил возвестил Захарии в храме, который, усомнившись в истинности пророчества, был на время лишен дара речи.Рождение долгожданного сына для родителей явилось знамением Божьего всемогущества, указывающим на особую миссию новорожденного.Именно по Божьей милости маленький Иоанн, как и Спаситель, избежал смерти среди тысяч младенцев, убитых в Вифлееме и его окрестностях.Что нельзя делатьВ Рождество Иоанна Предтечи продолжается Петровский пост, поэтому нельзя есть мясные и молочные продукты. Праздник в 2022-м выпадает на четверг, поэтому можно есть рыбу и выпить немного вина.В праздник, по обычаю, нельзя делать тяжелую работу - заниматься уборкой, стирать и гладить, поэтому хозяйки старались закончить все дела до наступления торжества.Нельзя в Рождество Иоанна Предтечи также шить, вышивать, вязать или заниматься другим рукоделием – по приметам это может навлечь на дом неприятности.В праздник нельзя в целом использовать режущие и колющие предметы, поэтому мужчины не охотились и не резали в этот день скотину. По обычаю, также нельзя резать продукты круглой формы.Нельзя в Рождество Иоанна Предтечи раздражаться, выяснять отношения, ссориться, совершать любые другие поступки, которые разрушают мир между людьми.Нельзя в праздник плевать на землю и ходить по росе.В Рождество Иоанна Предтечи, как и в любой другой церковный праздник, нельзя венчаться и проводить любые другие светские праздничные мероприятия, а также отказывать людям и в их просьбе.Приметы праздникаПо приметам, в Рождество Иоанна Предтечи нельзя подбирать монеты и ругать домашних животных, чтобы не навлечь на дом неприятности.Дождливый день в праздник – хорошая примета, обещающая богатый урожай. Если на небе много звезд, значит грибов будет много.Пение сверчка в Рождество Иоанна Предтечи – хорошая примета, она сулит добрые вести, а вот увидеть змею — к неприятностям.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , религия , календарь религиозных праздников