https://sputnik-georgia.ru/20220706/ekspert-i-politolog-o-situatsii-na-donbasse-i-sleduyuschikh-shagakh-rossii--268255699.html

Эксперт и политолог о ситуации в Донбассе и следующих шагах России

Эксперт и политолог о ситуации в Донбассе и следующих шагах России

Министерство обороны России заявило о полном установлении контроля над территорией Луганской области. Что же будет дальше? Смотрите, что заявил эксперт 06.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-06T17:43+0400

2022-07-06T17:43+0400

2022-07-06T17:58+0400

видео

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экспертное мнение

обострение ситуации вокруг украины 2022

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О дальнейших целях союзных войск, а также состоянии украинской армии и реальном значении западной помощи Киеву в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, экспертное мнение, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео