https://sputnik-georgia.ru/20220706/ekspert-i-politolog-o-situatsii-na-donbasse-i-sleduyuschikh-shagakh-rossii--268255699.html
Эксперт и политолог о ситуации в Донбассе и следующих шагах России
Эксперт и политолог о ситуации в Донбассе и следующих шагах России
Министерство обороны России заявило о полном установлении контроля над территорией Луганской области. Что же будет дальше? Смотрите, что заявил эксперт 06.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-06T17:43+0400
2022-07-06T17:43+0400
2022-07-06T17:58+0400
видео
мультимедиа
экспертное мнение
обострение ситуации вокруг украины 2022
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О дальнейших целях союзных войск, а также состоянии украинской армии и реальном значении западной помощи Киеву в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
Эксперт и политолог о ситуации в Донбассе и следующих шагах России
17:43 06.07.2022 (обновлено: 17:58 06.07.2022)
Министерство обороны России заявило о полном установлении контроля над территорией Луганской области. Что же будет дальше? Смотрите, что заявил эксперт
О дальнейших целях союзных войск, а также состоянии украинской армии и реальном значении западной помощи Киеву в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.