https://sputnik-georgia.ru/20220706/garibashvili-obsudil-tranzitnyy-potentsial-gruzii-s-azerbaydzhanskim-ministrom-268259852.html

Гарибашвили обсудил транзитный потенциал Грузии с азербайджанским министром

Гарибашвили обсудил транзитный потенциал Грузии с азербайджанским министром

Было обсуждено стратегическое партнерство между соседними странами и дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества 06.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-06T20:13+0400

2022-07-06T20:13+0400

2022-07-06T20:13+0400

грузия

азербайджан

новости

экономика

ираклий гарибашвили

транспорт

баку-тбилиси-карс

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Проекты, реализуемые для развития функции транзитного коридора Грузии, обсудили премьер-министр Ираклий Гарибашвили в ходе встречи с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым в Тбилиси.В ходе встречи в Администрации правительства Грузии было обсуждено стратегическое партнерство между соседними странами и дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества.Было отмечено, что одним из приоритетов правительства Грузии является усиление транзитной функции страны и превращение в региональный логистический хаб.Гарибашвили и Набиев поговорили об инфраструктурных проектах регионального значения, реализованных и реализуемых в целях развития функции транзитного коридора Грузии. Среди них обсуждались проект связующей железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, модернизация грузинской железной дороги и проекты строительства автомагистрали Восток-Запад.Через Грузию и Азербайджан пройдет торговый коридор из Китая в Европу >>Кроме того, стороны обсудили экономическое сотрудничество в формате совместной межправительственной комиссии. Внимание было уделено развитию сотрудничества в сфере транспорта и информационных технологий.Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.Открыто железнодорожное сообщение по маршруту Баку-Тбилиси-Карс. Железная дорога построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года.Предполагаемая пропускная способность БТК – миллион пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов в год. В дальнейшем пропускная способность транспортного коридора может быть увеличена до трех миллионов пассажиров и 20 миллионов тонн грузов ежегодно.Азербайджан входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-мае 2022 года составил 540 миллионов долларов, что на 32,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а экспорт из Грузии в Азербайджан вырос на 14,6%.

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грузия, азербайджан, новости, экономика, ираклий гарибашвили, транспорт, баку-тбилиси-карс