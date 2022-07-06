https://sputnik-georgia.ru/20220706/kak-izbezhat-novoy-volny-koronavirusa-v-gruzii-sovety-infektsionista-268236324.html
Как избежать новой волны коронавируса в Грузии? Советы инфекциониста
Как избежать новой волны коронавируса в Грузии? Советы инфекциониста
В Грузии эпидемиологи выявили новый подтип штамма "омикрон" В.А.5 06.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-06T10:21+0400
2022-07-06T10:21+0400
2022-07-06T14:43+0400
шестая волна
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общество
новости
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе призвал всех жителей страны следовать рекомендациям врачей и, несмотря на отмену ковид-ограничений, носить маски, чтобы избежать очередной волны распространения коронавируса.В клиниках Тбилиси увеличилось обращаемость инфицированных пациентов. В Грузии эпидемиологи выявили новый подтип штамма "омикрон" В.А.5. По утверждению специалистов, у каждого второго инфицированного коронавирусом человека именно эта разновидность инфекции. Учитывая данный факт, страна уже готовится к очередной, седьмой волне распространения коронавируса.До этого в Грузии, в основном, циркулировал подтип омикрона B.A.2. Появление нового подтипа "омикрона", который быстро распространяется, отразилось и на статистике. Еще две недели назад общее количество выявленных случаев составляло 500, а на этой неделе цифра увеличилось до 2 570.По его словам, чтобы сохранить хорошую эпидситуацию не стоит расслабляться, необходимо продолжить активную COVID-вакцинацию, включая бустер-дозы и несмотря на отмену ограничений носить маску в общественном транспорте, медучреждениях и местах массового скопления людей.Даже в том случае, если Грузии не удастся избежать роста случаев коронавируса, важно хотя бы сохранить низкий показатель смертности, отметил Церцвадзе.Для этого, по мнению специалиста, нужно помнить, что симптомы коронавируса, вызванного штаммом "омикрон" в первые дни ничем не отличаются от других респираторных заболеваний, поэтому необходимо сразу же сделать тест и в случае выявления инфекции точно следовать рекомендациям врача.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 662 299 случаев инфицирования. 1 643 579 пациентов выздоровели, 16 844 скончались. На данный момент в стране 2550 активных случаев.Новый подтип "омикрона"В.А.5 – этим подтипом легко могут заразиться как вакцинированные люди, так и переболевшие ранее коронавирусом лица.Специалисты отмечают, что его быстрому распространению способствует и отсутствие ограничений в связи с коронавирусом, в том числе, и ношение масок. Как известно, на сегодняшний день единственной рекомендацией остается социальная дистанция и прививка против коронавируса.В.А.5 впервые зафиксировали в Южной Африке. Инфекция начала быстро распространяться, но оказалась более кратковременной, чем предыдущая. Подтип коронавируса, который до этого был неизвестен, отличается особой заразностью.Дело в том, что антитела, которые отвечают за нейтрализацию инфекции, не могут распознать этот подтип коронавируса и, соответственно, человек легко заражается. Однако течение заболевания более легкое, чем в случае штамма "Дельта".Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года, а первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский, индийский штаммы коронавируса.
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грузия, общество, новости, тбилиси
Как избежать новой волны коронавируса в Грузии? Советы инфекциониста
10:21 06.07.2022 (обновлено: 14:43 06.07.2022)
В Грузии эпидемиологи выявили новый подтип штамма "омикрон" В.А.5
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе призвал всех жителей страны следовать рекомендациям врачей и, несмотря на отмену ковид-ограничений, носить маски, чтобы избежать очередной волны распространения коронавируса.
В клиниках Тбилиси увеличилось обращаемость инфицированных пациентов. В Грузии эпидемиологи выявили новый подтип штамма "омикрон" В.А.5. По утверждению специалистов, у каждого второго инфицированного коронавирусом человека именно эта разновидность инфекции. Учитывая данный факт, страна уже готовится к очередной, седьмой волне распространения коронавируса.
До этого в Грузии, в основном, циркулировал подтип омикрона B.A.2. Появление нового подтипа "омикрона", который быстро распространяется, отразилось и на статистике. Еще две недели назад общее количество выявленных случаев составляло 500, а на этой неделе цифра увеличилось до 2 570.
"В последний период в Грузии, так же, как и во всем мире, наблюдается значительный рост новых случаев COVID. Если раньше в день, в среднем, фиксировали около ста новых случаев, то сейчас уже фиксируется 600-700 случаев", - отметил Церцвадзе.
По его словам, чтобы сохранить хорошую эпидситуацию не стоит расслабляться, необходимо продолжить активную COVID-вакцинацию, включая бустер-дозы и несмотря на отмену ограничений носить маску в общественном транспорте, медучреждениях и местах массового скопления людей.
Даже в том случае, если Грузии не удастся избежать роста случаев коронавируса, важно хотя бы сохранить низкий показатель смертности, отметил Церцвадзе.
Для этого, по мнению специалиста, нужно помнить, что симптомы коронавируса, вызванного штаммом "омикрон" в первые дни ничем не отличаются от других респираторных заболеваний, поэтому необходимо сразу же сделать тест и в случае выявления инфекции точно следовать рекомендациям врача.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 662 299 случаев инфицирования. 1 643 579 пациентов выздоровели, 16 844 скончались. На данный момент в стране 2550 активных случаев.
Новый подтип "омикрона"
В.А.5 – этим подтипом легко могут заразиться как вакцинированные люди, так и переболевшие ранее коронавирусом лица.
Специалисты отмечают, что его быстрому распространению способствует и отсутствие ограничений в связи с коронавирусом, в том числе, и ношение масок. Как известно, на сегодняшний день единственной рекомендацией остается социальная дистанция и прививка против коронавируса.
В.А.5 впервые зафиксировали в Южной Африке. Инфекция начала быстро распространяться, но оказалась более кратковременной, чем предыдущая. Подтип коронавируса, который до этого был неизвестен, отличается особой заразностью.
Дело в том, что антитела, которые отвечают за нейтрализацию инфекции, не могут распознать этот подтип коронавируса и, соответственно, человек легко заражается. Однако течение заболевания более легкое, чем в случае штамма "Дельта".
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года, а первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский, индийский штаммы коронавируса.