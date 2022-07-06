https://sputnik-georgia.ru/20220706/kak-prazdnuyut-ivan-kupala-narodnye-primety-poverya-i-gadaniya-268240914.html

Как празднуют Иван Купала: народные приметы, поверья и гадания

Как празднуют Иван Купала: народные приметы, поверья и гадания

Народный праздник Иван Купала, посвященный дню летнего солнцестояния, отмечают 7 июля – в этот день православная церковь празднует Рождество Иоанна Предтечи... 06.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-06T11:41+0400

2022-07-06T11:41+0400

2022-07-06T12:25+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24487/06/244870645_0:184:2987:1864_1920x0_80_0_0_eb108279fe76422bd84c7cb62f448b38.jpg

Как празднуют Иван Купала, а также о приметах, поверьях и гаданиях народного праздника, читайте в материале Sputnik Грузия.Как празднуют Иван Купала?Древний праздник Иван Купала, славяне праздновали 20-22 июня, и связывали его с днем летнего солнцестояния. После принятия христианства языческое торжество на Руси приурочили к церковному – Рождеству Иоанна Крестителя, который праздновали 24 июня по старому стилю.Праздник, как полагают, возник из языческих ритуалов очищения, проводимых в день летнего солнцестояния. В ночь на Ивана Купалу с наступлением темноты люди проводили различные гадания и обряды, связанные с огнем, водой и растениями.На Ивана Купалу обязательно купались в водоемах. По народному поверью, вся нечисть начиная с этой ночи до Ильина дня (2 августа) покидала пруды, реки и озера, поэтому вода в этот период, обладавшая магической силой, могла исцелить и очистить от всякого зла.В деревнях, где не было рядом водоема, ритуал очищения проводили в бане, а банными вениками, заготовленными на Ивана Купалу, пользовались в течение всего года.По народным поверьям, магической и очищающей силой на Ивана Купалу обладал и огонь, поэтому на берегах водоемов разводили большие костры, которые защищали людей от всякой нечисти. Молодежь вокруг костров водила хороводы и прыгала через огонь. По приметам тот, кто перепрыгивал через костер, не задев пламя, обязательно становился счастливым.Огонь костра, по народным поверьям, защищал от болезней и гибели скотину, поэтому на Ивана Купалу ее водили между кострами. А матери сжигали одежду, снятую с больного ребенка.Ночь на Ивана Купалу считали особенной. По народному поверью, в праздник можно было найти мистический цветок папоротника, приносящий человеку богатство и счастье.Народные приметы и гаданияМагической и целебной силой в ночь на Ивана Купалу обладали также цветы и травы, собирать которые нужно было с учетом определенных примет и гаданий.По приметам, чтобы трава сохранила целебные свойства, ее собирали до рассвета. На Ивана Купалу обычно собирали багульник, душицу, крапиву, мать-и-мачеху и полынь.Собранные растения раскладывали сначала на росе, а затем, высушив, использовали по необходимости – готовили целебные отвары, которыми лечили больных, а также проводили различные обряды, гадания и ритуалы.Окуривать дом травами – хорошая примета, изгоняющая злых духов, а также привлекающая в дом достаток и удачу.По народным поверьям и приметам, некоторые растения наделяли способностью разговаривать с животными и птицами.На Ивана Купалу главным цветком, согласно народным поверьям, был цветущий папоротник. По приметам он помогал отыскать клад и исполнял сокровенные желания.Расцветающая перелет-трава также обладала волшебной силой. Люди верили, что она могла перенести за тридевять земель.Крапива по приметам оберегала от разной нечисти, поэтому ее раскладывали на подоконниках и на пороге дома.По приметам цветок иван-да-марья защищал дом от воров, поэтому его раскладывали по углам дома.Есть примета, что в ночь на Ивана Купалу муравьиное масло обладает целительными свойствами, поэтому славяне старались обязательно пополнить его запасы.Звездное небо – хорошая примета, указывающая, что грибов будет много, а обильная роса предвещала обильный урожай огурцов.На Ивана Купалу проводили гадания на судьбу и суженного. Самым популярным было гадание по венкам – их плели из лопуха, ивана-да-марьи, медвежьего ушка или богородской травы (чабрец, тимьян). В венки вставляли зажженные маленькие свечки или лучинки и спускали на воду.По гаданию, если венок быстро отплывал от берега, предвещало удачное замужество, а если тонул, значит девушка просидит в девках еще год.Распространенным было и гадание на цветах. Девушки ночью, не глядя, собирали цветы и клали их под подушку, а утром считали, сколько разных видов набралось. По приметам девушка скоро выйдет замуж, если число цветов достигало 12.Гадание на исполнение желания было популярным в праздник и среди юношей. Для этого в ночь на Ивана Купалу нужно было перелезть через 12 разных оград.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки