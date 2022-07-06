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Кипр возвращается к масочному режиму, пока в помещениях

Кипр возвращается к масочному режиму, пока в помещениях

За последние сутки число госпитализированных на Кипре пациентов с коронавирусом достигло 92 человек 06.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-06T19:18+0400

2022-07-06T19:18+0400

2022-07-06T19:18+0400

кипр

новости

общество

коронавирус covid-19

ограничения из-за коронавируса

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Ношение масок во всех помещениях вновь будет обязательным на Кипре с 8 июля, сообщил министр здравоохранения Михалис Хадзипанделас.Как сообщил министр, за последние сутки число госпитализированных пациентов достигло 92 человек.Хадзипанделас выразил надежду, что люди будут соблюдать ограничительные меры.По данным Минздрава Кипра, за неделю с 24 по 30 июня было выявлено 10 879 случаев инфицирования COVID-19, умерли три человека. В больницах на 30 июня находились 75 пациентов с коронавирусом, в том числе четверо в тяжелом состоянии.

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кипр, новости, общество, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса