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Кипр возвращается к масочному режиму, пока в помещениях
Кипр возвращается к масочному режиму, пока в помещениях
За последние сутки число госпитализированных на Кипре пациентов с коронавирусом достигло 92 человек 06.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-06T19:18+0400
2022-07-06T19:18+0400
2022-07-06T19:18+0400
кипр
новости
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коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Ношение масок во всех помещениях вновь будет обязательным на Кипре с 8 июля, сообщил министр здравоохранения Михалис Хадзипанделас.Как сообщил министр, за последние сутки число госпитализированных пациентов достигло 92 человек.Хадзипанделас выразил надежду, что люди будут соблюдать ограничительные меры.По данным Минздрава Кипра, за неделю с 24 по 30 июня было выявлено 10 879 случаев инфицирования COVID-19, умерли три человека. В больницах на 30 июня находились 75 пациентов с коронавирусом, в том числе четверо в тяжелом состоянии.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кипр, новости, общество, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса
Кипр возвращается к масочному режиму, пока в помещениях
За последние сутки число госпитализированных на Кипре пациентов с коронавирусом достигло 92 человек
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Ношение масок во всех помещениях вновь будет обязательным на Кипре с 8 июля, сообщил министр здравоохранения Михалис Хадзипанделас.
"В последние дни растут все эпидемиологические показатели и число госпитализаций пациентов с коронавирусом. Принимая это во внимание, совет министров на заседании решил, что с 8 июля во всех внутренних и закрытых помещениях обязательно использование маски для людей старше 12 лет", - сказал Хадзипанделас после заседания совета министров.
Как сообщил министр, за последние сутки число госпитализированных пациентов достигло 92 человек.
Хадзипанделас выразил надежду, что люди будут соблюдать ограничительные меры.
По данным Минздрава Кипра, за неделю с 24 по 30 июня было выявлено 10 879 случаев инфицирования COVID-19, умерли три человека. В больницах на 30 июня находились 75 пациентов с коронавирусом, в том числе четверо в тяжелом состоянии.