https://sputnik-georgia.ru/20220706/markedonov-zachem-kanada-sobiraetsya-podderzhivat-demokratiyu-v-armenii-268254655.html

Маркедонов: зачем Канада собирается поддерживать "демократию" в Армении?

Маркедонов: зачем Канада собирается поддерживать "демократию" в Армении?

Канада заявила об открытии в Армении своего посольства. Это будет первой резидентной дипмиссией североамериканской страны на Южном Кавказе 06.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-06T16:59+0400

2022-07-06T16:59+0400

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В чем реальная цель Канады и почему МИД этой страны открыто заявляет об антироссийской направленности посольства? Каковы шансы нормализации армяно-азербайджанских отношений и как Турция видит свои будущие отношения с Ереваном? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий научный сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов.

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видео, мультимедиа, экспертное мнение, кавказ, армения, канада, сергей маркедонов, видео