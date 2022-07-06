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На оппозиции лежит очень большая ответственность - Каладзе

На оппозиции лежит очень большая ответственность - Каладзе

Мэр Тбилиси рассказал, как можно покончить с поляризацией в грузинской политике 06.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-06T16:01+0400

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грузия

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каха каладзе

тбилиси

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политика

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что покончить с поляризацией в стране в одностороннем порядке невозможно, поэтому на оппозиции лежит большая ответственность, об этом градоначальник заявил журналистам.Деполяризация в грузинской политике является одним из условий для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Власти заявили, что половина ответственности за выполнение этого пункта лежит на них, а половина – на оппозиции.Здесь же мэр подчеркнул, что у него нет иллюзий насчет того, что в ближайшие дни оппозиция изменится и станет конструктивной."У меня действительно нет иллюзий, что завтра или послезавтра оппозиция будет конструктивна, речь не о всех, конечно же, но я думаю, что большая часть не присоединится к требованию деполяризации, которое было озвучено нашими европейскими друзьям", - сказал Каха Каладзе.Как отметил мэр Тбилиси, правительство готово предпринять конкретные шаги в этом направлении, несмотря на продолжение деструктивных действий со стороны оппозиции, так как на власти лежит "ответственность перед грузинским народом".Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены условия.Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.

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грузия, новости, каха каладзе, тбилиси, еврокомиссия, политика