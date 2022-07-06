https://sputnik-georgia.ru/20220706/nakachivala-narkotikami-pensionerov-i-grabila-grazhdanku-gruzii-zaderzhali-v-gretsii-268243082.html

"Накачивала" наркотиками пенсионеров и грабила: гражданку Грузии задержали в Греции

"Накачивала" наркотиками пенсионеров и грабила: гражданку Грузии задержали в Греции

Женщина "качала" пенсионеров наркотическими веществами и выносила из домов в ценные вещи 06.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-06T12:21+0400

2022-07-06T12:21+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Греческий суд в ближайшее время приступит к рассмотрению громкого дела об ограблении домов 13 пенсионеров, к которым, по версии следствия, причастна гражданка Грузии.Речь идет о 48-летней уроженке Грузии по прозвищу "Паук" ("Обоба"). Женщина была задержана во время очередного ограбления 26 июня.Как сообщает телеканал "Рустави 2", задержанная действовала по хорошо продуманной схеме. Она искала среди объявлений вакансии сиделок, устраивалась на работу, входила в доверие к работодателям, а спустя какое-то время "накачивала" пенсионеров наркотическими веществами и выносила из домов ценные вещи.При личном досмотре у женщины нашли деньги, драгоценности, психотропные таблетки, банковские карты и мобильные телефоны.Следствие по делу продолжается.

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грузия, происшествия, новости, греция