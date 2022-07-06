https://sputnik-georgia.ru/20220706/nazvana-data-zaversheniya-remonta-metekhskogo-mosta-268252314.html
Названа дата завершения ремонта Метехского моста
Названа дата завершения ремонта Метехского моста
Первый этап уже завершен, и автомобильной движение на отремонтированной части восстановлено 06.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-06T16:41+0400
2022-07-06T16:41+0400
2022-07-06T17:39+0400
грузия
новости
каха каладзе
вахтанг горгасали
тбилиси
европа
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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Ремонт Метехского моста, расположенного в исторической части города, завершится в сентябре текущего года, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Ремонтные работы начались весной этого года. Первый этап уже завершен, и автомобильное движение на отремонтированной части восстановлено.По его словам, уже проложен нижний слой асфальтобетонного покрытия, заменены плиты и полностью отремонтированы перила. Также обустраивается водосточная система, чтобы дождь не создавал проблемы на мосту."На данном этапе движение переключено на другую сторону. Это пространство также будет приведено в порядок, и проект полностью завершится в сентябре", - заявил Каладзе.В рамках второго этапа проекта под проезжей частью будут обустроены изоляционные защитные слои, а также проложено новое асфальтобетонное покрытие, обновлены тротуары и облицованы плиткой из натурального камня. Кроме того, планируется укрепление и обработка фасадов и арок. А чугунные перила на мосту будут обновлены без изменения внешнего вида.Из-за запланированных работ автомобильное движение будет ограничено на противоположенной проезжей части моста.Метехский мост – это арочный мост через реку Кура в Тбилиси. Он соединяет площадь Вахтанга Горгасали с площадью Европы. Это старейшая мостовая переправа города.
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грузия, новости, каха каладзе, вахтанг горгасали, тбилиси, европа
Названа дата завершения ремонта Метехского моста
16:41 06.07.2022 (обновлено: 17:39 06.07.2022)
Первый этап уже завершен, и автомобильной движение на отремонтированной части восстановлено
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Ремонт Метехского моста, расположенного в исторической части города, завершится в сентябре текущего года, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Ремонтные работы начались весной этого года. Первый этап уже завершен, и автомобильное движение на отремонтированной части восстановлено.
"Когда мы начали этот проект, то разделили проезжую часть дороги и оставили возможность передвижения на одной стороне. На второй стороне, где проводились работы, фактически все приведено в порядок", - заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По его словам, уже проложен нижний слой асфальтобетонного покрытия, заменены плиты и полностью отремонтированы перила. Также обустраивается водосточная система, чтобы дождь не создавал проблемы на мосту.
"На данном этапе движение переключено на другую сторону. Это пространство также будет приведено в порядок, и проект полностью завершится в сентябре", - заявил Каладзе.
В рамках второго этапа проекта под проезжей частью будут обустроены изоляционные защитные слои, а также проложено новое асфальтобетонное покрытие, обновлены тротуары и облицованы плиткой из натурального камня. Кроме того, планируется укрепление и обработка фасадов и арок. А чугунные перила на мосту будут обновлены без изменения внешнего вида.
Из-за запланированных работ автомобильное движение будет ограничено на противоположенной проезжей части моста.
Метехский мост – это арочный мост через реку Кура в Тбилиси. Он соединяет площадь Вахтанга Горгасали с площадью Европы. Это старейшая мостовая переправа города.