https://sputnik-georgia.ru/20220706/ozurgeti-prinimaet-mezhdunarodnyy-teatralnyy-festivalya-268241494.html

Озургети принимает международный театральный фестиваль

Озургети принимает международный театральный фестиваль

На фестивале представлено международное жюри, в состав которого входят профессиональные театральные критики 06.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-06T10:21+0400

2022-07-06T10:21+0400

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культура

грузия

новости

нодар думбадзе

тея цулукиани

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Третий международный театральный фестиваль имени Нодара Думбадзе прходит в городе Озургети на западе Грузии.В фестивале принимают участие восемь театров из разных стран.Как отмечают организаторы, в этом году фестиваль отличается не только насыщенной программой, но и масштабностью. Публика сможет увидеть 26 спектаклей по произведениям Нодара Думбадзе в трех разных залах Озургетского театра.На фестивале представлено международное жюри, в состав которого входят профессиональные театральные критики и эксперты. Международное жюри выберет победителей в девяти номинациях. Главный приз – приз Нодара Думбадзе – 10 тысяч лари (более 3,5 тысяч долларов). Принимающий театр в конкурсе не участвует.Фестиваль открылся выступлением Роберта Стуруа. Артисты тбилисского театра им. Шота Руставели представили зрителям спектакль "Вано и Нико". На открытии фестиваля присутствовали министр культуры Тея Цулукиани, представители региональной и местной власти, культуры и зрители.Министр культуры, в свою очередь, отметила, что тот факт, что фестиваль открывается выступлением театра Руставели, подтверждает беспрецедентный масштаб фестиваля в этом году.Фестиваль продлится до 15 июля.

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культура, грузия, новости, нодар думбадзе, тея цулукиани