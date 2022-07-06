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Озургети принимает международный театральный фестиваль
Озургети принимает международный театральный фестиваль
На фестивале представлено международное жюри, в состав которого входят профессиональные театральные критики 06.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-06T10:21+0400
2022-07-06T10:21+0400
2022-07-06T14:40+0400
культура
грузия
новости
нодар думбадзе
тея цулукиани
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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Третий международный театральный фестиваль имени Нодара Думбадзе прходит в городе Озургети на западе Грузии.В фестивале принимают участие восемь театров из разных стран.Как отмечают организаторы, в этом году фестиваль отличается не только насыщенной программой, но и масштабностью. Публика сможет увидеть 26 спектаклей по произведениям Нодара Думбадзе в трех разных залах Озургетского театра.На фестивале представлено международное жюри, в состав которого входят профессиональные театральные критики и эксперты. Международное жюри выберет победителей в девяти номинациях. Главный приз – приз Нодара Думбадзе – 10 тысяч лари (более 3,5 тысяч долларов). Принимающий театр в конкурсе не участвует.Фестиваль открылся выступлением Роберта Стуруа. Артисты тбилисского театра им. Шота Руставели представили зрителям спектакль "Вано и Нико". На открытии фестиваля присутствовали министр культуры Тея Цулукиани, представители региональной и местной власти, культуры и зрители.Министр культуры, в свою очередь, отметила, что тот факт, что фестиваль открывается выступлением театра Руставели, подтверждает беспрецедентный масштаб фестиваля в этом году.Фестиваль продлится до 15 июля.
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культура, грузия, новости, нодар думбадзе, тея цулукиани
Озургети принимает международный театральный фестиваль
10:21 06.07.2022 (обновлено: 14:40 06.07.2022)
На фестивале представлено международное жюри, в состав которого входят профессиональные театральные критики
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Третий международный театральный фестиваль имени Нодара Думбадзе прходит в городе Озургети на западе Грузии.
В фестивале принимают участие восемь театров из разных стран.
Как отмечают организаторы, в этом году фестиваль отличается не только насыщенной программой, но и масштабностью. Публика сможет увидеть 26 спектаклей по произведениям Нодара Думбадзе в трех разных залах Озургетского театра.
На фестивале представлено международное жюри, в состав которого входят профессиональные театральные критики и эксперты. Международное жюри выберет победителей в девяти номинациях. Главный приз – приз Нодара Думбадзе – 10 тысяч лари (более 3,5 тысяч долларов). Принимающий театр в конкурсе не участвует.
Фестиваль открылся выступлением Роберта Стуруа. Артисты тбилисского театра им. Шота Руставели представили зрителям спектакль "Вано и Нико". На открытии фестиваля присутствовали министр культуры Тея Цулукиани, представители региональной и местной власти, культуры и зрители.
"Эмоции очень возвышенные, вечер начался со слез, потому что я увидела необыкновенный кукольный спектакль, где была биография моего отца. В биографии отца много боли и переживаний. Я еще раз убеждаюсь, что добро, которое несет в себе творчество Нодара Думбадзе, — это главное", — сказала дочь Нодара Думбадзе Кети Думбадзе.
Министр культуры, в свою очередь, отметила, что тот факт, что фестиваль открывается выступлением театра Руставели, подтверждает беспрецедентный масштаб фестиваля в этом году.
Фестиваль продлится до 15 июля.