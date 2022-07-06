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Спикер парламента Грузии: оппозиция и НПО пытаются усугубить поляризацию
Спикер парламента Грузии: оппозиция и НПО пытаются усугубить поляризацию
Часть оппозиционных партий и 22 грузинских НПО обсуждают альтернативный план выполнения рекомендаций Евросовета 06.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-06T17:18+0400
2022-07-06T17:18+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Грузинская оппозиция и действующие в стране неправительственные организации пытаются усугубить поляризацию в стране, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.Часть оппозиционных партий и 22 грузинских НПО обсуждают альтернативный план выполнения рекомендаций Евросовета. Среди пунктов плана - передача руководства частью комитетов оппозиции, внесение поправок в Конституцию о смене системы выборов, разработка новой стратегии реформы судебной системы, создание Национального антикоррупционного агентства и другие.При этом спикер отметил, что в планы НПО и оппозиции входит дискредитация процесса выполнения условий.Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 июля представила свой план по выполнению условий Евросовета, согласно которому в парламенте Грузии будут созданы различные группы по работе над изменением законодательства и координации действий.Правительство на данном этапе предлагает создать рабочие группы при юридическом комитете, комитете по правам человека и гражданской интеграции и комитете по процедурным вопросам и регламенту. Также будет создана специальная группа по мониторингу поляризации при председателе парламента Грузии. Первые заседания комитетов назначены на 7 июля.Свое официальное согласие участвовать в работе над планом правящей силы подтвердили только партии "Граждане", "Новый политический центр – Гирчи" и "Для Грузии".
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новости, грузия, политика, новый политический центр – гирчи
Спикер парламента Грузии: оппозиция и НПО пытаются усугубить поляризацию
17:18 06.07.2022 (обновлено: 17:40 06.07.2022)
Часть оппозиционных партий и 22 грузинских НПО обсуждают альтернативный план выполнения рекомендаций Евросовета
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Грузинская оппозиция и действующие в стране неправительственные организации пытаются усугубить поляризацию в стране, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Часть оппозиционных партий и 22 грузинских НПО обсуждают альтернативный план выполнения рекомендаций Евросовета. Среди пунктов плана - передача руководства частью комитетов оппозиции, внесение поправок в Конституцию о смене системы выборов, разработка новой стратегии реформы судебной системы, создание Национального антикоррупционного агентства и другие.
"Оппозиция и определенная часть неправительственных организаций используют рекомендации Евросовета для усугубления поляризации", - сказал Папуашвили.
При этом спикер отметил, что в планы НПО и оппозиции входит дискредитация процесса выполнения условий.
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 июля представила свой план по выполнению условий Евросовета, согласно которому в парламенте Грузии будут созданы различные группы по работе над изменением законодательства и координации действий.
Правительство на данном этапе предлагает создать рабочие группы при юридическом комитете, комитете по правам человека и гражданской интеграции и комитете по процедурным вопросам и регламенту. Также будет создана специальная группа по мониторингу поляризации при председателе парламента Грузии. Первые заседания комитетов назначены на 7 июля.
Свое официальное согласие участвовать в работе над планом правящей силы подтвердили только партии "Граждане", "Новый политический центр – Гирчи" и "Для Грузии".