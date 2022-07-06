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В Греции задержали 13 выходцев из Грузии
В Греции задержали 13 выходцев из Грузии
Общая стоимость украденных вещей превышает 434 тысячи евро 06.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-06T14:21+0400
2022-07-06T14:21+0400
2022-07-06T14:39+0400
грузия
происшествия
новости
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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Греческие полицейские разоблачили преступную группировку выходцев из Грузии, которой руководил 72-летний вор в законе Како Биланишвили, сообщает телеканал "Рустави 2".По информации телеканала, все 13 задержанных, среди которых одна женщина, обвиняются в грабежах и находятся в следственном изоляторе.В результате обысков, проведенных по десяти адресам, изъяты крупные суммы денег, драгоценности, автомобили. Общая стоимость украденных вещей превышает 434 тысячи евро. Кроме того, полицейские изъяли кастет и несколько тростей, которые служили оружием преступников.Среди предметов, изъятых при обыске, несколько единиц огнестрельного оружия, оформленных на имя сотрудников местной полиции. Не исключается, что группировка обокрала дома сотрудников правоохранительных органов.Всего установлено 47 случаев краж. Награбленное, в основном, продавалось в одном из грузинских ресторанов Афин, владелец которого также арестован.По информации СМИ, некоторые из задержанных уже были судимы в прошлом. Несколько человек были высланы из Греции несколько лет назад, хотя им все же удалось вернуться, изменив фамилию.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости
В Греции задержали 13 выходцев из Грузии
14:21 06.07.2022 (обновлено: 14:39 06.07.2022)
Общая стоимость украденных вещей превышает 434 тысячи евро
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Греческие полицейские разоблачили преступную группировку выходцев из Грузии, которой руководил 72-летний вор в законе Како Биланишвили, сообщает телеканал "Рустави 2".
По информации телеканала, все 13 задержанных, среди которых одна женщина, обвиняются в грабежах и находятся в следственном изоляторе.
В результате обысков, проведенных по десяти адресам, изъяты крупные суммы денег, драгоценности, автомобили. Общая стоимость украденных вещей превышает 434 тысячи евро. Кроме того, полицейские изъяли кастет и несколько тростей, которые служили оружием преступников.
Среди предметов, изъятых при обыске, несколько единиц огнестрельного оружия, оформленных на имя сотрудников местной полиции. Не исключается, что группировка обокрала дома сотрудников правоохранительных органов.
Всего установлено 47 случаев краж. Награбленное, в основном, продавалось в одном из грузинских ресторанов Афин, владелец которого также арестован.
По информации СМИ, некоторые из задержанных уже были судимы в прошлом. Несколько человек были высланы из Греции несколько лет назад, хотя им все же удалось вернуться, изменив фамилию.