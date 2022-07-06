https://sputnik-georgia.ru/20220706/v-gruzii-nazrel-novyy-protest---telezriteli-trebuyut-vernut-serial-podrugi-moey-zheny-268251086.html
В Грузии назрел новый протест - телезрители требуют вернуть сериал "Подруги моей жены"
В Грузии назрел новый протест - телезрители требуют вернуть сериал "Подруги моей жены"
Слухи о том, что популярный сериал может закрыться, вызвали недовольство части телезрителей 06.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-06T16:21+0400
2022-07-06T16:21+0400
2022-07-06T16:21+0400
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акции протеста
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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Жители Тбилиси потребуют вернуть на экраны сериал "Подруги моей жены" на акции протеста 9 июля.В Сети на протяжении нескольких дней ходят слухи о том, что проект, который идет уже 11 лет и насчитывает 18 сезонов, закрыли из-за отсутствия финансирования. Продюсер сериала и соучредитель телеканала Ираклий Сагинадзе информацию подтвердил. Одной из главных причин возникших трудностей продюсер называет ситуацию на рекламном рынке. По словам Сагинадзе, "Формула" лишилась до 30% своих доходов после того, как на телевидении в Грузии запретили рекламу азартных игр. Сагинадзе добавил, что сейчас вся команда занимается поиском средств из разных источниковТем временем реакция зрителей не дала себя долго ждать. В соцсети уже появился анонс акции, главное требование которой вернуть сериал на телеэкраны.Начало акции назначено на 21:00 у офиса телеканала "Формула". Мероприятие уже собрало более 8,8 тысячи "ответов"."Подруги моей жены" - сатирико-юмористический сериал. Он повествует о жизни школьных подруг, которые уже перешагнули 30-летний рубеж. У них разные жизни, вкусы, взгляды, но это не мешает им попадать в совместные передряги. Феминистка Тина, пустышка Като и домохозяйка Нина давно стали любимицами грузинской публики.Однако сериал уже давно вышел из рамок жизни лишь трех подруг и рассказывает о реалиях жизни в Грузии, поднимая политические и социальные вопросы.Сериал транслируют каждую субботу и воскресенье, в 23:00, в эфире телеканала "Формула".
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, общество, грузия, акции протеста
В Грузии назрел новый протест - телезрители требуют вернуть сериал "Подруги моей жены"
Слухи о том, что популярный сериал может закрыться, вызвали недовольство части телезрителей
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Жители Тбилиси потребуют вернуть на экраны сериал "Подруги моей жены" на акции протеста 9 июля.
В Сети на протяжении нескольких дней ходят слухи о том, что проект, который идет уже 11 лет и насчитывает 18 сезонов, закрыли из-за отсутствия финансирования. Продюсер сериала и соучредитель телеканала Ираклий Сагинадзе информацию подтвердил.
Одной из главных причин возникших трудностей продюсер называет ситуацию на рекламном рынке. По словам Сагинадзе, "Формула" лишилась до 30% своих доходов после того, как на телевидении в Грузии запретили рекламу азартных игр. Сагинадзе добавил, что сейчас вся команда занимается поиском средств из разных источников
Тем временем реакция зрителей не дала себя долго ждать. В соцсети уже появился анонс акции, главное требование которой вернуть сериал на телеэкраны.
"Мы считаем, что такой сатирический сериал, как "Подруги моей жены", оказывает большое влияние на общество на данном этапе, когда страна стоит перед таким большим вызовом", - говорится в анонсе мероприятия в соцсетях.
Начало акции назначено на 21:00 у офиса телеканала "Формула". Мероприятие уже собрало более 8,8 тысячи "ответов".
"Подруги моей жены" - сатирико-юмористический сериал. Он повествует о жизни школьных подруг, которые уже перешагнули 30-летний рубеж. У них разные жизни, вкусы, взгляды, но это не мешает им попадать в совместные передряги. Феминистка Тина, пустышка Като и домохозяйка Нина давно стали любимицами грузинской публики.
Однако сериал уже давно вышел из рамок жизни лишь трех подруг и рассказывает о реалиях жизни в Грузии, поднимая политические и социальные вопросы.
Сериал транслируют каждую субботу и воскресенье, в 23:00, в эфире телеканала "Формула".