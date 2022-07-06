https://sputnik-georgia.ru/20220706/v-gruzii-nazrel-novyy-protest---telezriteli-trebuyut-vernut-serial-podrugi-moey-zheny-268251086.html

В Грузии назрел новый протест - телезрители требуют вернуть сериал "Подруги моей жены"

В Грузии назрел новый протест - телезрители требуют вернуть сериал "Подруги моей жены"

Слухи о том, что популярный сериал может закрыться, вызвали недовольство части телезрителей 06.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-06T16:21+0400

2022-07-06T16:21+0400

2022-07-06T16:21+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Жители Тбилиси потребуют вернуть на экраны сериал "Подруги моей жены" на акции протеста 9 июля.В Сети на протяжении нескольких дней ходят слухи о том, что проект, который идет уже 11 лет и насчитывает 18 сезонов, закрыли из-за отсутствия финансирования. Продюсер сериала и соучредитель телеканала Ираклий Сагинадзе информацию подтвердил. Одной из главных причин возникших трудностей продюсер называет ситуацию на рекламном рынке. По словам Сагинадзе, "Формула" лишилась до 30% своих доходов после того, как на телевидении в Грузии запретили рекламу азартных игр. Сагинадзе добавил, что сейчас вся команда занимается поиском средств из разных источниковТем временем реакция зрителей не дала себя долго ждать. В соцсети уже появился анонс акции, главное требование которой вернуть сериал на телеэкраны.Начало акции назначено на 21:00 у офиса телеканала "Формула". Мероприятие уже собрало более 8,8 тысячи "ответов"."Подруги моей жены" - сатирико-юмористический сериал. Он повествует о жизни школьных подруг, которые уже перешагнули 30-летний рубеж. У них разные жизни, вкусы, взгляды, но это не мешает им попадать в совместные передряги. Феминистка Тина, пустышка Като и домохозяйка Нина давно стали любимицами грузинской публики.Однако сериал уже давно вышел из рамок жизни лишь трех подруг и рассказывает о реалиях жизни в Грузии, поднимая политические и социальные вопросы.Сериал транслируют каждую субботу и воскресенье, в 23:00, в эфире телеканала "Формула".

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