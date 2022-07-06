https://sputnik-georgia.ru/20220706/v-gruzii-proverili-magaziny-agrokhimikatov--vyyavleny-narusheniya-268249686.html

В Грузии проверили магазины агрохимикатов – выявлены нарушения

В Грузии проверили магазины агрохимикатов – выявлены нарушения

Инспекторы выявили реализацию просроченных препаратов, нарушение правил маркирования и условий реализации 06.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-06T15:01+0400

2022-07-06T15:01+0400

2022-07-06T16:44+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии выявили около сорока нарушений во время проверки объектов реализации агрохимикатов и пестицидов, сообщает пресс-служба агентства.Проверку инспекторы осуществили в масштабах всей страны – специалисты взяли образцы препаратов для лабораторных исследований. В этом году они уже взяли около 190 образцов пестицидов и агрохимикатов, до конца года запланировано взять еще около 380, отмечают в агентстве.Среди нарушений инспекторы выявили реализацию просроченных препаратов, нарушение правил маркирования, условий реализации и так далее.С целью выявления и изъятия с рынка некачественных, просроченных и фальсифицированных препаратов специалисты собираются проверить все объекты страны.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, сельское хозяйство, сельское хозяйство грузии