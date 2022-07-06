В Грузии восстанавливают монастырь Зарзма
© Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaРеконструкция монастыря Зарзма
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Кровля у части строений монастыря частично повреждена из-за дождей и требует особого внимания
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. В ходе работ архитекторов-реставраторов по восстановлению монастыря Зарзма на юге Грузии были обнаружены новые очаги повреждения, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.
Ознакомится с ситуацией во время восстановительных работ в монастыре приехала глава ведомства Тея Цулукиани.
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and YouthРеконструкция монастыря Зарзма
Реконструкция монастыря Зарзма
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and Youth
После установки подмостей было установлено, что кровля частично повреждена из-за дождей и требует особого внимания. Достигнута договоренность, что в процессе реабилитации памятника совместно с Фондом муниципального развития будет активно участвовать Агентство охраны культурного наследия.
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and YouthРеконструкция монастыря Зарзма
Реконструкция монастыря Зарзма
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and Youth
Памятник грузинской архитектуры монастырь Зарзма - средневековый православный мужской монастырь, находится в селе Зарзма (Самцхе-Джавахети). Является памятником культурного наследия национального значения.
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and YouthРеконструкция монастыря Зарзма
Реконструкция монастыря Зарзма
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and Youth
С 2012 года министерством регионального развития и инфраструктуры Грузии, а также Фондом муниципального развития в соответствии со средствами, выделенными Всемирным банком, были предприняты эффективные шаги по устранению проблем в монастыре.