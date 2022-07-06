https://sputnik-georgia.ru/20220706/v-gruzii-vosstanavlivayut-monastyr-zarzma-268228992.html

В Грузии восстанавливают монастырь Зарзма

В Грузии восстанавливают монастырь Зарзма

Кровля у части строений монастыря частично повреждена из-за дождей и требует особого внимания 06.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-06T07:32+0400

2022-07-06T07:32+0400

2022-07-06T07:32+0400

грузия

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святыни грузии

тея цулукиани

реставрация

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. В ходе работ архитекторов-реставраторов по восстановлению монастыря Зарзма на юге Грузии были обнаружены новые очаги повреждения, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.Ознакомится с ситуацией во время восстановительных работ в монастыре приехала глава ведомства Тея Цулукиани.После установки подмостей было установлено, что кровля частично повреждена из-за дождей и требует особого внимания. Достигнута договоренность, что в процессе реабилитации памятника совместно с Фондом муниципального развития будет активно участвовать Агентство охраны культурного наследия.Памятник грузинской архитектуры монастырь Зарзма - средневековый православный мужской монастырь, находится в селе Зарзма (Самцхе-Джавахети). Является памятником культурного наследия национального значения.С 2012 года министерством регионального развития и инфраструктуры Грузии, а также Фондом муниципального развития в соответствии со средствами, выделенными Всемирным банком, были предприняты эффективные шаги по устранению проблем в монастыре.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, культура, святыни грузии, тея цулукиани, реставрация