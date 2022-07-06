Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220706/v-gruzii-vosstanavlivayut-monastyr-zarzma-268228992.html
В Грузии восстанавливают монастырь Зарзма
В Грузии восстанавливают монастырь Зарзма
Кровля у части строений монастыря частично повреждена из-за дождей и требует особого внимания 06.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-06T07:32+0400
2022-07-06T07:32+0400
грузия
новости
культура
святыни грузии
тея цулукиани
реставрация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/06/268228328_0:85:1280:805_1920x0_80_0_0_38d0b8b26580fa300a829bf09dfc0592.jpg
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. В ходе работ архитекторов-реставраторов по восстановлению монастыря Зарзма на юге Грузии были обнаружены новые очаги повреждения, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.Ознакомится с ситуацией во время восстановительных работ в монастыре приехала глава ведомства Тея Цулукиани.После установки подмостей было установлено, что кровля частично повреждена из-за дождей и требует особого внимания. Достигнута договоренность, что в процессе реабилитации памятника совместно с Фондом муниципального развития будет активно участвовать Агентство охраны культурного наследия.Памятник грузинской архитектуры монастырь Зарзма - средневековый православный мужской монастырь, находится в селе Зарзма (Самцхе-Джавахети). Является памятником культурного наследия национального значения.С 2012 года министерством регионального развития и инфраструктуры Грузии, а также Фондом муниципального развития в соответствии со средствами, выделенными Всемирным банком, были предприняты эффективные шаги по устранению проблем в монастыре.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/06/268228328_142:68:1189:853_1920x0_80_0_0_95b22ac0e32c85c3b559beecbb0b423f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, культура, святыни грузии, тея цулукиани, реставрация

В Грузии восстанавливают монастырь Зарзма

07:32 06.07.2022
© Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaРеконструкция монастыря Зарзма
Реконструкция монастыря Зарзма - Sputnik Грузия, 1920, 06.07.2022
© Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Кровля у части строений монастыря частично повреждена из-за дождей и требует особого внимания
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. В ходе работ архитекторов-реставраторов по восстановлению монастыря Зарзма на юге Грузии были обнаружены новые очаги повреждения, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.
Ознакомится с ситуацией во время восстановительных работ в монастыре приехала глава ведомства Тея Цулукиани.
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and YouthРеконструкция монастыря Зарзма
Реконструкция монастыря Зарзма - Sputnik Грузия, 1920, 06.07.2022
Реконструкция монастыря Зарзма
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and Youth
После установки подмостей было установлено, что кровля частично повреждена из-за дождей и требует особого внимания. Достигнута договоренность, что в процессе реабилитации памятника совместно с Фондом муниципального развития будет активно участвовать Агентство охраны культурного наследия.
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and YouthРеконструкция монастыря Зарзма
Реконструкция монастыря Зарзма - Sputnik Грузия, 1920, 06.07.2022
Реконструкция монастыря Зарзма
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and Youth
Памятник грузинской архитектуры монастырь Зарзма - средневековый православный мужской монастырь, находится в селе Зарзма (Самцхе-Джавахети). Является памятником культурного наследия национального значения.
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and YouthРеконструкция монастыря Зарзма
Реконструкция монастыря Зарзма - Sputnik Грузия, 1920, 06.07.2022
Реконструкция монастыря Зарзма
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and Youth
С 2012 года министерством регионального развития и инфраструктуры Грузии, а также Фондом муниципального развития в соответствии со средствами, выделенными Всемирным банком, были предприняты эффективные шаги по устранению проблем в монастыре.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0