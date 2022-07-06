https://sputnik-georgia.ru/20220706/v-tsentre-tbilisi-vosstanovyat-park-268248512.html

В центре Тбилиси восстановят парк

В центре Тбилиси восстановят парк

На данном этапе инфраструктура парка уничтожена, однако все будет обновлено и приведено в порядок, отметил мэр 06.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-06T13:58+0400

2022-07-06T13:58+0400

2022-07-06T14:22+0400

новости

грузия

тбилиси

каха каладзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23912/41/239124110_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_ea4e0da45aa3f70e1cff1ad3c61e6071.jpg

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси начинает работы по восстановлению сквера имени Константина Гамсахурдия, т. н. парка Гегешидзе, расположенного в районе Ваке, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.По словам Каладзе, на данный момент сад находится в очень плохом состоянии.На данном этапе инфраструктура парка уничтожена, однако все будет обновлено и приведено в порядок, отметил мэр."Уверен, что после завершения работ, всем, кто пользуется этим пространством, очень понравится… Все реабилитированные парки и скверы по вечерам полны людьми. Это указывает на то, что Тбилиси нужно больше зеленого пространства, что мы обязательно выполним", – отметил Каладзе.Мэр также сообщил о том, что работы по обустройству парка в районе Диди Дигоми завершились, в результате чего в Тбилиси появилось еще одно рекреационное пространство на площади в 14,7 тысячи квадратных метров.В парке обустроена велосипедная и пешеходные дорожки, детская зона, аттракционы, амфитеатр и фонтан. Кроме того, посажены 735 деревьев и растений разных видов.Стоимость проекта составила 2 миллиона лари (около 690 тысяч долларов).Кроме того, в пригороде городе Цхнети отремонтирована спортивная площадка. Футбольная площадка современного стандарта разместилась на площади в 960 кв. м. Стоимость проекта составила 274 тысяч лари (более 94,5 тысячи долларов).

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, тбилиси, каха каладзе