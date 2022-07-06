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В центре Тбилиси восстановят парк
В центре Тбилиси восстановят парк
На данном этапе инфраструктура парка уничтожена, однако все будет обновлено и приведено в порядок, отметил мэр 06.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-06T13:58+0400
2022-07-06T13:58+0400
2022-07-06T14:22+0400
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тбилиси
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси начинает работы по восстановлению сквера имени Константина Гамсахурдия, т. н. парка Гегешидзе, расположенного в районе Ваке, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.По словам Каладзе, на данный момент сад находится в очень плохом состоянии.На данном этапе инфраструктура парка уничтожена, однако все будет обновлено и приведено в порядок, отметил мэр."Уверен, что после завершения работ, всем, кто пользуется этим пространством, очень понравится… Все реабилитированные парки и скверы по вечерам полны людьми. Это указывает на то, что Тбилиси нужно больше зеленого пространства, что мы обязательно выполним", – отметил Каладзе.Мэр также сообщил о том, что работы по обустройству парка в районе Диди Дигоми завершились, в результате чего в Тбилиси появилось еще одно рекреационное пространство на площади в 14,7 тысячи квадратных метров.В парке обустроена велосипедная и пешеходные дорожки, детская зона, аттракционы, амфитеатр и фонтан. Кроме того, посажены 735 деревьев и растений разных видов.Стоимость проекта составила 2 миллиона лари (около 690 тысяч долларов).Кроме того, в пригороде городе Цхнети отремонтирована спортивная площадка. Футбольная площадка современного стандарта разместилась на площади в 960 кв. м. Стоимость проекта составила 274 тысяч лари (более 94,5 тысячи долларов).
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новости, грузия, тбилиси, каха каладзе
В центре Тбилиси восстановят парк
13:58 06.07.2022 (обновлено: 14:22 06.07.2022)
На данном этапе инфраструктура парка уничтожена, однако все будет обновлено и приведено в порядок, отметил мэр
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси начинает работы по восстановлению сквера имени Константина Гамсахурдия, т. н. парка Гегешидзе, расположенного в районе Ваке, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.
По словам Каладзе, на данный момент сад находится в очень плохом состоянии.
"Территория самого сада маленькая, но мы сделаем все возможное, чтобы увеличить площадь зеленых насаждений, посадить деревья и растения, привести в порядок систему орошения, смонтировать систему освещения", – заявил Каладзе.
На данном этапе инфраструктура парка уничтожена, однако все будет обновлено и приведено в порядок, отметил мэр.
"Уверен, что после завершения работ, всем, кто пользуется этим пространством, очень понравится… Все реабилитированные парки и скверы по вечерам полны людьми. Это указывает на то, что Тбилиси нужно больше зеленого пространства, что мы обязательно выполним", – отметил Каладзе.
Мэр также сообщил о том, что работы по обустройству парка в районе Диди Дигоми завершились, в результате чего в Тбилиси появилось еще одно рекреационное пространство на площади в 14,7 тысячи квадратных метров.
В парке обустроена велосипедная и пешеходные дорожки, детская зона, аттракционы, амфитеатр и фонтан. Кроме того, посажены 735 деревьев и растений разных видов.
Стоимость проекта составила 2 миллиона лари (около 690 тысяч долларов).
Кроме того, в пригороде городе Цхнети отремонтирована спортивная площадка. Футбольная площадка современного стандарта разместилась на площади в 960 кв. м. Стоимость проекта составила 274 тысяч лари (более 94,5 тысячи долларов).