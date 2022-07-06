https://sputnik-georgia.ru/20220706/vizit-lavrova-vo-vetnam-dvustoronnee-sotrudnichestvo-zapadnye-sanktsii-i-spetsoperatsiya-268247236.html

Визит Лаврова во Вьетнам: двустороннее сотрудничество, западные санкции и спецоперация

Визит Лаврова во Вьетнам: двустороннее сотрудничество, западные санкции и спецоперация

Глава МИД России Сергей Лавров подвел итоги переговоров во Вьетнаме. Смотрите подробности в видео 06.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-06T13:38+0400

2022-07-06T13:38+0400

2022-07-06T13:38+0400

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антироссийские санкции

вьетнам

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В Ханое российский министр иностранных дел встретился со своим коллегой Буй Тхань Шоном, а также высшим руководством страны. Стороны обсудили стратегическое партнерство, перспективы экономического и торгового сотрудничества, а также другие актуальные вопросы.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, политика, видео, мультимедиа, экономика, антироссийские санкции, видео, вьетнам