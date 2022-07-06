https://sputnik-georgia.ru/20220706/vizit-lavrova-vo-vetnam-dvustoronnee-sotrudnichestvo-zapadnye-sanktsii-i-spetsoperatsiya-268247236.html
Визит Лаврова во Вьетнам: двустороннее сотрудничество, западные санкции и спецоперация
Визит Лаврова во Вьетнам: двустороннее сотрудничество, западные санкции и спецоперация
Глава МИД России Сергей Лавров подвел итоги переговоров во Вьетнаме. Смотрите подробности в видео 06.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-06T13:38+0400
2022-07-06T13:38+0400
2022-07-06T13:38+0400
россия
политика
видео
мультимедиа
экономика
антироссийские санкции
вьетнам
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/06/268246985_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_eb540ebe1724d9afcf4c9dc1ae5a73f0.jpg
В Ханое российский министр иностранных дел встретился со своим коллегой Буй Тхань Шоном, а также высшим руководством страны. Стороны обсудили стратегическое партнерство, перспективы экономического и торгового сотрудничества, а также другие актуальные вопросы.
вьетнам
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/06/268246985_252:0:2981:2047_1920x0_80_0_0_ce76b82efaaedc794088f0d66513b5ea.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, политика, видео, мультимедиа, экономика, антироссийские санкции, видео, вьетнам
Визит Лаврова во Вьетнам: двустороннее сотрудничество, западные санкции и спецоперация
Глава МИД России Сергей Лавров подвел итоги переговоров во Вьетнаме. Смотрите подробности в видео
В Ханое российский министр иностранных дел встретился со своим коллегой Буй Тхань Шоном, а также высшим руководством страны.
Стороны обсудили стратегическое партнерство, перспективы экономического и торгового сотрудничества, а также другие актуальные вопросы.