https://sputnik-georgia.ru/20220707/chast-zhiteley-tbilisi-ostanetsya-bez-elektrichestva-7-iyulya-268275633.html

Часть жителей Тбилиси останется без электричества 7 июля

Часть жителей Тбилиси останется без электричества 7 июля

В ряде районов грузинской столицы будут перебои с подачей электроэнергии 07.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-07T12:02+0400

2022-07-07T12:02+0400

2022-07-07T12:37+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

электроэнергия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/0b/266572117_0:80:3358:1969_1920x0_80_0_0_aae2e288abfc8fe3939e0d9255155745.jpg

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Подача электроэнергии для части жителей Тбилиси будет временно ограничена 7 июля в связи с проведением различных работ, сообщает электрораспределительная компания "Теласи".Сабурталинский район – с 10:00 до 18:00 ограничение с подачей электроэнергии коснется жителей аллеи Агмашенебели (частично), поселения Аграрного университета, улиц Асмати, Давари, Вепхисткаосани, Автандила и царя Парнавази.С 10:00 до 15:00 ограничение также коснется жителей улиц Ташкента, Кутузова, Гамрекели, Цинцадзе, Бахтриони.С 11:00 до 18:00 свет не будут получать жители II, IV микрорайонов Нуцубидзе, села Лиси, проспекта Казбеги (частично), улиц Кутателадзе, Картозиа, Авто Варази и Кавтарадзе.Исанский районС 11:00 до 18:00 свет не будут получат жители проспекта царицы Кетеван (частично), улиц Почты, Цурцумиа, Курхули, Сартичала, Херхеулидзе, Изашвили, Бадиаури, Дедоплисцкаро, Бетании, Бзипи, Саингило, Тедзами и Галавани.Вакийский районС 10:00 до 16:00 ограничение коснется жителей проспекта Илии Чавчавадзе (частично), также улиц Палиашвили, Хабеишвили, Кавсадзе, Мосашвили, Костава, Вашловани, Ахвледиани, Экаладзе, Кобахидзе, Кекелидзе.Дидубийский районС 10:00 до 17:00 свет не будут получать жители проспекта Акакия Церетели (частично), также жители территории, прилегающей к станции метро "Дидубе", улиц Транспорта, Каралети, Чиаурели, Чачава, Любляны и Белиашвили.Самгорский районС 11:00 до 16:00 ограничение коснется жителей поселения Орхеви, Кахетинского шоссе (частично), поселения аэропорта, улиц Пиросмани, Петрици и Саакадзе.Мтацминдский районС 10:00 до 18:00 свет не будут получать жители площади Свободы, улиц Табидзе, Месхиа, Лагидзе, Табукашвили и Квали.Крцанисский районС 10:00 до 18:00 подача электроэнергии будет ограничена для части жителей шоссе Рустави, улиц Вокзала и Марнеули.Глданский районС 10:00 до 16:00 свет не будут получать жители IIIа микрорайона Глдани и улицы Цкаротубани.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, тбилиси, электроэнергия