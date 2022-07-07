https://sputnik-georgia.ru/20220707/chto-nelzya-delat-v-den-arafa-traditsii-musulmanskogo-prazdnika-268273093.html

Что нельзя делать в День Арафа: традиции мусульманского праздника

Что нельзя делать в День Арафа: традиции мусульманского праздника

День Арафа или Арафат правоверные всего мира отмечают 9 числа 12 месяца мусульманского календаря – Зуль-хиджа (месяц паломничества) 07.07.2022, Sputnik Грузия

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справки

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По грегорианскому календарю День Арафа в 2022-м наступит 8 июля, но отмечать его начинают накануне с заходом Солнца.День Арафа, согласно мусульманской традиции, один из наиболее благодатных и благословенных дней в году – день, в который сторицей награждаются добрые дела, а также многократно растет тяжесть наказания за совершенные преступления.По мусульманской традиции верующие в День Арафа совершают один из центральных обрядов хаджа (паломничество) – стояние на горе Арафат.Что нельзя делать в День Арафа, а также о традициях мусульманского праздника, читайте в материале Sputnik Грузия.День АрафаДень Арафа, неразрывно связанный с историей первых людей на земле – Адама и Хаввы (Евы), правоверные празднуют с первых лет существования исламской религии.По мусульманскому преданию, пророк Адам и его жена Хавва (Ева) после изгнания из рая встретились на горе Арафат и, получив прощение, воссоединились. Именно отсюда произнес свою последнюю проповедь пророк Мухаммед.По традиции в День Арафа паломники посещают долину Арафат, в центре которой возвышается одноименная гора, расположенная недалеко от Мекки.Стояние на горе Арафат – это самый крупный сбор мусульман в году и кульминация хаджа. По традиции проповедь в День Арафа начинается в полдень с минарета, возвышающегося на вершине горы. Участники хаджа стоят до заката солнца и замаливают грехи. Затем в долине Мина проводят обряд побивания дьявола камнями.Правоверные верят, что стояние на горе Арафат в этот день поможет им заслужить прощение за все прошлые прегрешения и начать жизнь с чистого листа. Поэтому каждый последователь ислама, несмотря на все трудности, стремится хотя бы раз в жизни посетить святые места.Что можно и нельзя делатьПаломник должен быть совершеннолетним правоверным мусульманином, физически и психически здоровым, а также юридически свободным и иметь достаточно средств, чтобы оплатить хадж.Мусульмане, облачившись в специальные одежды из двух кусков простой ткани белого цвета, без швов, совершают все обряды богомолья в состоянии ихрам (освящения). Если мусульманин весь день 9 числа не проводит в долине Арафат, паломничество действительным не считается, даже если он выполнит все последующие обряды.Те, кто не отправились в хадж, по традиции должны в День Арафа соблюдать пост. По словам пророка Мухаммеда, грехи того, кто будет поститься в этот день, простятся за предыдущий и последующий годы, но после того, как обидчик попросит прощения у тех, кого обидел. Только больные и путники могут не соблюдать пост. Паломникам, совершающим хадж, поститься не обязательно. Они должны сохранить силы для богослужения на горе Арафат.В День Арафа нельзя есть запрещенную пищу, но, если другой еды нет, то можно, но в небольших количествах, и при этом нужно просить прощения у Аллаха за свой поступок.Верующие в День Арафа стараются читать как можно больше молитв – люди верят, что Аллах в этот день особенно прислушивается к молитвам и просьбам.В День Арафа нужно делать добро и нельзя совершать дурные поступки. Нельзя также сквернословить, проявлять нетерпимость, конфликтовать.Первые десять дней последнего месяца мусульманского календаря особенно важны для последователей ислама – в это время правоверные всего мира отправляются в паломничество по святым местам.Первая декада месяца Зуль-хиджа завершается праздником Курбан-байрам или Жертвоприношения.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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