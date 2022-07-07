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День Петра и Февронии 2022: традиции и приметы праздника

День Петра и Февронии 2022: традиции и приметы праздника

Православная церковь 8 июля чтит память благоверных князей Петра и Февронии Муромских - покровителей искренней любви и семейного благополучия 07.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-07T19:39+0400

2022-07-07T19:39+0400

2022-07-07T19:39+0400

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Многие века брак Петра и Февронии, которые служат примером для всех влюбленных, является образцом христианского супружества.Sputnik Грузия рассказывает историю жизни Петра и Февронии, а также о традициях и приметах праздника.История любвиИстория любви и жизни Петра и Февронии похожа на сказку – жили они в радости и горе, богатстве и бедности, и даже смерть не смогла их разлучить.На престол князь Петр - второй сын Муромского князя Юрия Владимировича - вступил в 1203-м. Согласно житию, за несколько лет до этого Петр заболел проказой, и никто его не мог излечить. В это время княжичу приснился вещий сон, что исцелить сможет его простая крестьянка – Феврония, дочь пчеловода из деревни Ласковой в Рязанской земле.Князь полюбил благочестивую, добрую и мудрую Февронию, обладающую даром целительства, и дав обет, женился на девушке после исцеления.Бояре, когда Петр унаследовал княжество после брата, не захотели иметь княгиней девушку простого происхождения и потребовали, чтобы князь развелся с Февронией. Петр не хотел разлучаться с любимой - он добровольно отказался от власти и богатства и отправился в изгнание вместе с женой.Мудрая Феврония решала все бытовые трудности и всячески поддерживала расстроенного супруга, а Петр ни разу не упрекнул жену за лишения, которые терпел из-за нее, и боготворил ее по-прежнему.Вскоре в Муроме началась смута – бояре перессорились и стали звать Петра обратно. Феврония вернулась вместе с супругом и сумела завоевать любовь муромцев. Супруги правили долго и счастливо.В возрасте приняв постриг в разных монастырях, они просили Бога о смерти в один день и завещали похоронить себя вместе в специальном гробу с тонкой перегородкой посередине.По преданию, Петр и Феврония скончались в один день - 8 июля в 1228-м по новому стилю. Монахи считали погребение в одном гробу с монашеским званием несовместимым и положили тела Петра и Февронии в разных обителях, но на следующий день они оказались вместе.После того, как чудо повторилось, супругов похоронили вместе в муромской соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Православная церковь примерно через 300 лет после смерти причислила Петра и Февронию к лику Святых и объявила покровителями семьи.Традиции и приметы праздникаМного традиций и примет в России связано с днем Петра и Февронии, который празднуют как день влюбленных.Ромашка, которая особенно популярна среди влюбленных, стала символом праздника. А День семьи получил собственную медаль - на одной из сторон изображены лики Петра и Февронии, а на другой — ромашка. По традиции, медаль вручают семейным парам, в которых царят любовь и взаимопонимание.По традиции, в этот день идут в храм и молятся у иконы Святых Петра и Февронии об удачном замужестве, семейном счастье, рождении детей, здоровье близких и так далее. Как свидетельствуют многочисленные факты, после просьб к Петру и Февронии, семейная жизнь многих пар налаживалась.По старинной традиции, в День Петра и Февронии праздновали помолвку - пары получали статус жениха и невесты, обменявшись кольцами и дав клятву верности в присутствии родителей и приглашенных.Сегодня хорошей приметой считается бракосочетаться в день Петра и Февронии, поэтому многие молодые регистрируют брак 8 июля. А вот венчание приходится отложить до завершения Петровского поста, который длится до 12 июля. В пост обряд венчания церковь не проводит.В день Петра и Февронии можно узнать погоду на ближайшие 40 дней. По приметам, если 8 июля ясно, значит, ясная и теплая погода будет стоять все 40 дней.По традиции, в день Петра и Февронии гадали и проводили различные обряды, связанные со свадьбой, замужеством, семьей, рождением детей, установлением мира в семье и сохранением любви между супругами.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

религия , справки , календарь религиозных праздников