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Главный эпидемиолог Грузии рекомендует гражданам носить маски
Главный эпидемиолог Грузии рекомендует гражданам носить маски
Гамкрелидзе призвал всех прививаться и повысить уровень вакцинации в стране 07.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-07T15:22+0400
2022-07-07T15:22+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе рекомендует гражданам Грузии носить маску в закрытых помещениях, сообщает Первый канал.В клиниках Тбилиси увеличилась обращаемость инфицированных пациентов. Еще две недели назад общее количество выявленных случаев в Грузии составляло 500, а на этой неделе цифра увеличилась до 2 570.Гамкрелидзе призвал всех прививаться и повысить уровень вакцинации в стране. Он напомнил, что через 5-6 месяце иммунитет к инфекции снижается и нужно ревакцинироваться, чтобы встретить осень высоким иммунным слоем населения.Главный эпидемиолог страны также считает, что четвертую дозу могут сделать те лица, которые планируют путешествие.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 662 299 случаев инфицирования. 1 643 579 пациентов выздоровели, 16 844 скончались. На данный момент в стране 2 550 активных случаев.
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Главный эпидемиолог Грузии рекомендует гражданам носить маски
15:22 07.07.2022 (обновлено: 15:41 07.07.2022)
Гамкрелидзе призвал всех прививаться и повысить уровень вакцинации в стране
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе рекомендует гражданам Грузии носить маску в закрытых помещениях, сообщает Первый канал.
В клиниках Тбилиси увеличилась обращаемость инфицированных пациентов. Еще две недели назад общее количество выявленных случаев в Грузии составляло 500, а на этой неделе цифра увеличилась до 2 570.
"Я рекомендую носить маски в закрытых помещениях. Это происходит не только в Грузии. В целом, в мире и больших странах Европы, в 42 странах был рост случаев. Это, в основном, вызвано циркуляцией новых подтипов "омикрона" В.А.4 и В.А.5, которые отличаются более высокой заразностью, чем предыдущие подтипы, но они не такие агрессивные", – заявил Гамкрелидзе.
Гамкрелидзе призвал всех прививаться и повысить уровень вакцинации в стране. Он напомнил, что через 5-6 месяце иммунитет к инфекции снижается и нужно ревакцинироваться, чтобы встретить осень высоким иммунным слоем населения.
Главный эпидемиолог страны также считает, что четвертую дозу могут сделать те лица, которые планируют путешествие.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 662 299 случаев инфицирования. 1 643 579 пациентов выздоровели, 16 844 скончались. На данный момент в стране 2 550 активных случаев.