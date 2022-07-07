https://sputnik-georgia.ru/20220707/glavnyy-epidemiolog-gruzii-rekomenduet-grazhdanam-nosit-masku-268284861.html

Главный эпидемиолог Грузии рекомендует гражданам носить маски

Главный эпидемиолог Грузии рекомендует гражданам носить маски

Гамкрелидзе призвал всех прививаться и повысить уровень вакцинации в стране 07.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-07T15:22+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе рекомендует гражданам Грузии носить маску в закрытых помещениях, сообщает Первый канал.В клиниках Тбилиси увеличилась обращаемость инфицированных пациентов. Еще две недели назад общее количество выявленных случаев в Грузии составляло 500, а на этой неделе цифра увеличилась до 2 570.Гамкрелидзе призвал всех прививаться и повысить уровень вакцинации в стране. Он напомнил, что через 5-6 месяце иммунитет к инфекции снижается и нужно ревакцинироваться, чтобы встретить осень высоким иммунным слоем населения.Главный эпидемиолог страны также считает, что четвертую дозу могут сделать те лица, которые планируют путешествие.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 662 299 случаев инфицирования. 1 643 579 пациентов выздоровели, 16 844 скончались. На данный момент в стране 2 550 активных случаев.

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