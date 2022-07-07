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Грузинское движение "Домой в Европу" может стать политической партией
Грузинское движение "Домой в Европу" может стать политической партией
В правящей партии заявляют, что часть НПО уже давно занимаются политической деятельностью 07.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-07T14:02+0400
2022-07-07T14:02+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Председатель неправительственной организации Ассоциация молодых юристов Грузии Ника Симонишвили не исключает, что народное движение "Домой в Европу" может преобразиться в политическую партию.Народное движение "Домой в Европу", учредителем которого стала молодежная организация "Стыдно", на акции протеста 24 июня выдвинуло требование отставки правительства и создания в стране нового технократического кабинета министров по национальному согласию. В противном случае движение грозит бессрочными акциями протеста.Часть оппозиционных партий приветствует преображение НПО в политическую партию, а часть считает, что они должны продолжить работу в гражданском секторе."Безусловно, решение должно принять это движение. Я всегда приветствую новую проевропейскую силу на политическом ландшафте нашей страны", – заявил член партии "Лело для Грузии" Григол Гегелия."Я бы пожелал, чтобы люди, которые участвуют в неправительственном секторе, и довольно активно, и у них есть поддержка наших международных партнеров, чтобы они оставались в этом профиле", – заявил член партии "Единое национальное движение" Бачо Долидзе.Реакция властейМежду тем, в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявляют, что часть НПО уже давно занимаются политической деятельностью.Несколько акций протеста "Домой в Европу" прошли после того, как Грузия не смогла получить статус кандидата на членство в ЕС.Представители правящей партии утверждают, что за акциями протеста стоит крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и их целью является возвращение к власти. Ранее депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гурам Мачарашвили заявил, что политическая цель акций "Домой в Европу" стала очевидной для общественности, поэтому протестный заряд в стране спал.
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политика, новости, грузия, европа, грузинская мечта
Грузинское движение "Домой в Европу" может стать политической партией
14:02 07.07.2022 (обновлено: 14:24 07.07.2022)
В правящей партии заявляют, что часть НПО уже давно занимаются политической деятельностью
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Председатель неправительственной организации Ассоциация молодых юристов Грузии Ника Симонишвили не исключает, что народное движение "Домой в Европу" может преобразиться в политическую партию.
Народное движение "Домой в Европу", учредителем которого стала молодежная организация "Стыдно", на акции протеста 24 июня выдвинуло требование отставки правительства и создания в стране нового технократического кабинета министров по национальному согласию. В противном случае движение грозит бессрочными акциями протеста.
"Может ли это движение превратиться в политическую силу? Безусловно. Это не исключено. И, возможно, в будущем, через несколько недель или месяцев, некоторые члены этого движения примут решение и начнут заниматься активной политической деятельностью", – заявил Симонишвили в эфире телеканала PalitraNews.
Часть оппозиционных партий приветствует преображение НПО в политическую партию, а часть считает, что они должны продолжить работу в гражданском секторе.
"Безусловно, решение должно принять это движение. Я всегда приветствую новую проевропейскую силу на политическом ландшафте нашей страны", – заявил член партии "Лело для Грузии" Григол Гегелия.
"Я бы пожелал, чтобы люди, которые участвуют в неправительственном секторе, и довольно активно, и у них есть поддержка наших международных партнеров, чтобы они оставались в этом профиле", – заявил член партии "Единое национальное движение" Бачо Долидзе.
Реакция властей
Между тем, в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявляют, что часть НПО уже давно занимаются политической деятельностью.
"Определенные неправительственные организации уже давно переместились в политику, уже давно занимаются политической деятельностью. Их политическая повестка дня стала настолько очевидной, что, думаю, у них уже не осталось другого пути", – заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Вослький.
Несколько акций протеста "Домой в Европу" прошли после того, как Грузия не смогла получить статус кандидата на членство в ЕС.
Представители правящей партии утверждают, что за акциями протеста стоит крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и их целью является возвращение к власти. Ранее депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гурам Мачарашвили заявил, что политическая цель акций "Домой в Европу" стала очевидной для общественности, поэтому протестный заряд в стране спал.