https://sputnik-georgia.ru/20220707/gruzinskoe-sokrovische--ansambl-erisioni-predstavit-novuyu-programmu-v-regionakh-268157715.html
"Грузинское сокровище" – ансамбль "Эрисиони" представит новую программу в регионах
"Грузинское сокровище" – ансамбль "Эрисиони" представит новую программу в регионах
Новая программа ансамбля посвящена памяти бывшего руководителя ансамбля Джемала Чкуасели, который скончался в декабре прошлого года 07.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-07T08:01+0400
2022-07-07T08:01+0400
2022-07-07T08:01+0400
культура
грузия
культурная жизнь грузии
джемал чкуасели
тбилисский концертный зал
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Государственный академический ансамбль народной песни и танца Грузии "Эрисиони" выступит с обновленной шоу-программой "Грузинское сокровище" в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.Выступления состоятся 19 июля в Лентехи и 21 июля – в Амбролаури. Зрители смогут увидеть новую шоу-программу, премьера которой состоялась 4 и 5 июня в Тбилисском концертном зале (Филармония).Новая программа ансамбля посвящена памяти бывшего руководителя ансамбля Джемала Чкуасели, который скончался в декабре прошлого года.Над программой работали художественный руководитель Шермадин Чкуасели и главный хореограф Эка Чкуасели.
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+74956456601
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культура, грузия, культурная жизнь грузии, джемал чкуасели, тбилисский концертный зал
"Грузинское сокровище" – ансамбль "Эрисиони" представит новую программу в регионах
Новая программа ансамбля посвящена памяти бывшего руководителя ансамбля Джемала Чкуасели, который скончался в декабре прошлого года
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Государственный академический ансамбль народной песни и танца Грузии "Эрисиони" выступит с обновленной шоу-программой "Грузинское сокровище" в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.
Выступления состоятся 19 июля в Лентехи и 21 июля – в Амбролаури. Зрители смогут увидеть новую шоу-программу, премьера которой состоялась 4 и 5 июня в Тбилисском концертном зале (Филармония).
"Шоу-программы "Эрисиони ("Легенда о Тамаре", "Грузинская легенда", "Грузинский ураган" и "Грузинское сокровище") на протяжении последних десятилетий удивляли целый мир", – говорится в сообщении ансамбля.
Новая программа ансамбля посвящена памяти бывшего руководителя ансамбля Джемала Чкуасели, который скончался в декабре прошлого года.
Над программой работали художественный руководитель Шермадин Чкуасели и главный хореограф Эка Чкуасели.