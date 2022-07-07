https://sputnik-georgia.ru/20220707/gruzinskoe-sokrovische--ansambl-erisioni-predstavit-novuyu-programmu-v-regionakh-268157715.html

"Грузинское сокровище" – ансамбль "Эрисиони" представит новую программу в регионах

"Грузинское сокровище" – ансамбль "Эрисиони" представит новую программу в регионах

Новая программа ансамбля посвящена памяти бывшего руководителя ансамбля Джемала Чкуасели, который скончался в декабре прошлого года 07.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-07T08:01+0400

2022-07-07T08:01+0400

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культура

грузия

культурная жизнь грузии

джемал чкуасели

тбилисский концертный зал

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Государственный академический ансамбль народной песни и танца Грузии "Эрисиони" выступит с обновленной шоу-программой "Грузинское сокровище" в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.Выступления состоятся 19 июля в Лентехи и 21 июля – в Амбролаури. Зрители смогут увидеть новую шоу-программу, премьера которой состоялась 4 и 5 июня в Тбилисском концертном зале (Филармония).Новая программа ансамбля посвящена памяти бывшего руководителя ансамбля Джемала Чкуасели, который скончался в декабре прошлого года.Над программой работали художественный руководитель Шермадин Чкуасели и главный хореограф Эка Чкуасели.

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культура, грузия, культурная жизнь грузии, джемал чкуасели, тбилисский концертный зал