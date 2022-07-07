https://sputnik-georgia.ru/20220707/klub-saburtalo-proigral-pervyy-match-v-ligi-konferentsiy-doma-268306407.html

Клуб "Сабуртало" проиграл первый матч в Лиге конференций дома

Клуб "Сабуртало" проиграл первый матч в Лиге конференций дома

Матч-реванш состоится 14 июля в столице Албании, в Тиране 07.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-07T23:42+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Тбилисский футбольный клуб "Сабуртало" проиграл в матче первого квалификационного раунда Лиги конференции албанскому "Партизану"."Сабуртало" — первая грузинская команда, сыгравшая в этом сезоне матч еврокубка в Грузии. Но надежды болельщиков не оправдались, и в первой встрече Лиги конференций они проиграли албанскому "Партизану" на стадионе "Тенгиз Бурджанадзе" в Гори.В первом тайме противостояния на "Сабуртало" играл лучше соперника и создал несколько голевых моментов, но тбилисцы в последний момент не смогли нанести точный удар. Клуб "Дила" из Гори уступил в Лиге конференций в Финляндии >>Второй тайм начался неудачно для "Сабуртало" – быструю контратаку увенчал голом Тедди Кара, и "Партизан" повел 1:0. Тбилисцы всеми силами старались сравнять счет до конца матча, создали три реальных момента. Однако воспользоваться преимуществом они не смогли. Матч-реванш состоится 14 июля, и, с учетом выигранной выездной встречи, тиранцы добились преимущества в двухраундовом противостоянии.

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