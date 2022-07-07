https://sputnik-georgia.ru/20220707/kvaratskheliya-provel-pervuyu-trenirovku-v-sostave-napoli-268302740.html
Кварацхелия провел первую тренировку в составе "Наполи"
Кварацхелия провел первую тренировку в составе "Наполи"
Хвича Кварацхелия — третий грузинский футболист после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который будет выступать в итальянской Серии А 07.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-07T21:19+0400
2022-07-07T21:19+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия успешно прошел медосмотр в Италии и провел первую тренировку в клубе "Наполи", говорится в сообщении на сайте команды.Грузинский футболист 5 июля отправился в Неаполь и присоединился к одному из выдающихся итальянских футбольных клубов. Официальная страница клуба уже поприветствовала 21-летнего футболиста и пожелала успехов. Скорее всего, новый игрок "Наполи" будет играть под номером 77. Хвича Кварацхелия — третий грузинский футболист после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который будет выступать в итальянской Серии А. Игрок сборной Грузии в апреле подписал 5-летний контракт с "Наполи", и теперь его официально представит команда Неаполя.
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грузия, новости, спорт, италия, футбол, неаполь, хвича кварацхелия
Кварацхелия провел первую тренировку в составе "Наполи"
Хвича Кварацхелия — третий грузинский футболист после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который будет выступать в итальянской Серии А
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия успешно прошел медосмотр в Италии и провел первую тренировку в клубе "Наполи", говорится в сообщении на сайте команды.
Грузинский футболист 5 июля отправился в Неаполь и присоединился к одному из выдающихся итальянских футбольных клубов. Официальная страница клуба уже поприветствовала 21-летнего футболиста и пожелала успехов.
Скорее всего, новый игрок "Наполи" будет играть под номером 77.
Хвича Кварацхелия — третий грузинский футболист после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который будет выступать в итальянской Серии А.
Игрок сборной Грузии в апреле подписал 5-летний контракт с "Наполи", и теперь его официально представит команда Неаполя.