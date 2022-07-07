https://sputnik-georgia.ru/20220707/metallurgi-bastuyut-chetvertyy-den-v-rustavi-268285243.html
Металлурги бастуют четвертый день в Рустави
Металлурги бастуют четвертый день в Рустави
Диалог с руководством при участии профсоюзов начался вчера, однако пока безрезультатно 07.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-07T16:18+0400
2022-07-07T16:18+0400
2022-07-07T16:20+0400
грузия
новости
общество
руставский металлургический завод
забастовка
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Бастующие работники Руставского металлургического завода, недовольные условиями труда и низкой заработной платой, готовы выйти на рабочие места сразу, как только руководство выполнит их требования, заявил с места событий корреспондент Sputnik Грузия.Забастовка работников цеха сортового проката, в котором производится арматура, началась 4 июля. Около 130 человек отказываются продолжать работу при нынешних зарплатах и с плакатами в руках каждое утро собираются у здания завода.Всего у металлургов шесть требований.Средняя зарплата сотрудников завода на сегодняшний день составляет 800-900 лари (285-310 долларов). Прожить на эту сумму, по словам бастующих, при нынешней инфляции практически невозможно, тем более содержать семьи. Поэтому именно повышение оплаты труда на 30% является основным требованием.Кроме того, бастующие требуют выплаты 13-й зарплаты, оплаты труда в праздничные дни в двукратном размере, изменения рациона питания, неприкосновенности работников (после завершения забастовки рабочих не должны притеснять в целях увольнения), а также заключения коллективного соглашения по всем вышеуказанным условиям.В первый день забастовки представитель администрации завода вышел к работникам и напомнил им о планах повышения зарплат на 50 лари в сентябре, затем еще на 50 лари в декабре и еще на 50 лари весной 2023 года. Однако работать на этих условиях работники не хотят.Ранее в администрации предприятия завили, что завод продолжает исправно работать и поставлять продукцию потребителям.Представитель профсоюза уверяет, что бастует большая часть занятых на производстве, поэтому продавать могут лишь оставшиеся запасы продукции либо в цех сортового проката временно перекинули рабочих из других отделов.
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грузия, новости, общество, руставский металлургический завод, забастовка
Металлурги бастуют четвертый день в Рустави
16:18 07.07.2022 (обновлено: 16:20 07.07.2022)
Диалог с руководством при участии профсоюзов начался вчера, однако пока безрезультатно
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Бастующие работники Руставского металлургического завода, недовольные условиями труда и низкой заработной платой, готовы выйти на рабочие места сразу, как только руководство выполнит их требования, заявил с места событий корреспондент Sputnik Грузия.
Забастовка работников цеха сортового проката, в котором производится арматура, началась 4 июля. Около 130 человек отказываются продолжать работу при нынешних зарплатах и с плакатами в руках каждое утро собираются у здания завода.
"Диалог с руководством при участии профсоюзов начался вчера, однако пока безрезультатно, компания не особо идет на уступки", – сообщил корреспондент Sputnik.
Всего у металлургов шесть требований.
Средняя зарплата сотрудников завода на сегодняшний день составляет 800-900 лари (285-310 долларов). Прожить на эту сумму, по словам бастующих, при нынешней инфляции практически невозможно, тем более содержать семьи. Поэтому именно повышение оплаты труда на 30% является основным требованием.
Кроме того, бастующие требуют выплаты 13-й зарплаты, оплаты труда в праздничные дни в двукратном размере, изменения рациона питания, неприкосновенности работников (после завершения забастовки рабочих не должны притеснять в целях увольнения), а также заключения коллективного соглашения по всем вышеуказанным условиям.
В первый день забастовки представитель администрации завода вышел к работникам и напомнил им о планах повышения зарплат на 50 лари в сентябре, затем еще на 50 лари в декабре и еще на 50 лари весной 2023 года. Однако работать на этих условиях работники не хотят.
Ранее в администрации предприятия завили, что завод продолжает исправно работать и поставлять продукцию потребителям.
Представитель профсоюза уверяет, что бастует большая часть занятых на производстве, поэтому продавать могут лишь оставшиеся запасы продукции либо в цех сортового проката временно перекинули рабочих из других отделов.