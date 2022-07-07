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Нона Гаприндашвили провела мастер-класс для грузинских заключенных
Нона Гаприндашвили провела мастер-класс для грузинских заключенных
Гаприндашвили встретилась с победителями шахматного турнира среди осужденных 07.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-07T13:22+0400
2022-07-07T13:22+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Легендарная грузинская шахматистка, пятикратная чемпионка мира, международный гроссмейстер Нона Гаприндашвили провела мастер-класс для заключенных грузинских тюрем, сообщает пресс-служба Пенитенциарной службы.Нона Гаприндашвили встретилась с победителями шахматного турнира среди осужденных пенитенциарных учреждений №12 и 16 в Рустави.Многократная чемпионка мира поделилась своим опытом с осужденными и вручила им грамоты победителей.Как поясняют в ведомстве, стратегия управления спортом в пенитенциарных учреждениях была внедрена по инициативе министра юстиции Рати Брегадзе.В рамках проекта в целях оздоровления и содействия ресоциализации осужденных им предоставляется возможность получить спортивное образование, участвовать в спортивных турнирах и заниматься различными видами спорта.
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грузия, новости, спорт, нона гаприндашвили, рати брегадзе, рустави, шахматы
Нона Гаприндашвили провела мастер-класс для грузинских заключенных
13:22 07.07.2022 (обновлено: 13:42 07.07.2022)
Гаприндашвили встретилась с победителями шахматного турнира среди осужденных
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Легендарная грузинская шахматистка, пятикратная чемпионка мира, международный гроссмейстер Нона Гаприндашвили провела мастер-класс для заключенных грузинских тюрем, сообщает пресс-служба Пенитенциарной службы.
Нона Гаприндашвили встретилась с победителями шахматного турнира среди осужденных пенитенциарных учреждений №12 и 16 в Рустави.
Многократная чемпионка мира поделилась своим опытом с осужденными и вручила им грамоты победителей.
Как поясняют в ведомстве, стратегия управления спортом в пенитенциарных учреждениях была внедрена по инициативе министра юстиции Рати Брегадзе.
В рамках проекта в целях оздоровления и содействия ресоциализации осужденных им предоставляется возможность получить спортивное образование, участвовать в спортивных турнирах и заниматься различными видами спорта.