https://sputnik-georgia.ru/20220707/nona-gaprindashvili-provela-master-klass-zaklyuchennym-gruzinskikh-tyurem-268279485.html

Нона Гаприндашвили провела мастер-класс для грузинских заключенных

Нона Гаприндашвили провела мастер-класс для грузинских заключенных

Гаприндашвили встретилась с победителями шахматного турнира среди осужденных 07.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-07T13:22+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Легендарная грузинская шахматистка, пятикратная чемпионка мира, международный гроссмейстер Нона Гаприндашвили провела мастер-класс для заключенных грузинских тюрем, сообщает пресс-служба Пенитенциарной службы.Нона Гаприндашвили встретилась с победителями шахматного турнира среди осужденных пенитенциарных учреждений №12 и 16 в Рустави.Многократная чемпионка мира поделилась своим опытом с осужденными и вручила им грамоты победителей.Как поясняют в ведомстве, стратегия управления спортом в пенитенциарных учреждениях была внедрена по инициативе министра юстиции Рати Брегадзе.В рамках проекта в целях оздоровления и содействия ресоциализации осужденных им предоставляется возможность получить спортивное образование, участвовать в спортивных турнирах и заниматься различными видами спорта.

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грузия, новости, спорт, нона гаприндашвили, рати брегадзе, рустави, шахматы