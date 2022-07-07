https://sputnik-georgia.ru/20220707/oppozitsiya-otkazyvaetsya-vypolnyat-rekomendatsii-evrosoyuza--mdinaradze-268277691.html

"Оппозиция отказывается выполнять рекомендации Евросоюза" – Мдинарадзе

"Оппозиция отказывается выполнять рекомендации Евросоюза" – Мдинарадзе

Грузинская оппозиция не заинтересована в том, чтобы стране предоставили статус кандидата на вступление в ЕС, считает Мдинарадзе 07.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-07T12:42+0400

2022-07-07T12:42+0400

2022-07-07T13:31+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Оппозиция объявляет бойкот выполнению условий Евросовета для предоставления Грузии статуса страны-кандидата на членство в ЕС, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.Уже известно, что назначенная на четверг встреча спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили с представителями парламентской оппозиции пройдет не в полном составе – часть оппозиционных партий отказывается от сотрудничества с "Грузинской мечтой". На встрече будет обсуждаться деполяризация в стране – это является одним из 12 условий Евросовета для предоставления Грузии статуса кандидата.По словам Мдинарадзе, как только были объявлены рекомендации Евросовета и представители радикальной оппозиции увидели, что первым пунктом была деполяризация, первый же шаг они сделали к поляризации.Как отметил Мдинарадзе, оппозиция попыталась провести уличный протест с помощью своих сателлитов. Однако ничего не получилось, так как все поняли, что грань между НПО и крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движением" стерлась, отметил он."Очень много людей пришли 20-го, потому что они хорошо упаковали эту акцию. А мы говорили, что эта акция была организована "Нацдвижением" и никакого реального слогана "Домой в Европу не было", – заявил Мдинарадзе.Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 1 июля представила свой план по выполнению условий Евросовета, согласно которому в парламенте Грузии будут созданы различные группы по работе над изменением законодательства и координации действий.Правительство на данном этапе предлагает создать рабочие группы при юридическом комитете, комитете по правам человека и гражданской интеграции и комитете по процедурным вопросам и регламенту. Также будет создана специальная группа по мониторингу поляризации при председателе парламента Грузии. Первые заседания комитетов назначены на 7 июля.Свое официальное согласие участвовать в работе над планом правящей силы подтвердили только партии "Граждане", "Новый политический центр – Гирчи" и "Для Грузии".Часть оппозиционных партий и 22 грузинских НПО обсуждают альтернативный план выполнения рекомендаций Евросовета. Среди пунктов плана – передача руководства частью комитетов оппозиции, внесение поправок в Конституцию о смене системы выборов, разработка новой стратегии реформы судебной системы, создание Национального антикоррупционного агентства и другие.

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новости, грузия, политика, шалва папуашвили, европа, грузинская мечта, новый политический центр – гирчи