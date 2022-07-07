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Пассажиропоток между Грузией и Арменией по железной дороге вырос в пять раз

Пассажиропоток между Грузией и Арменией по железной дороге вырос в пять раз

С прошлого года в межгосударственном сообщении пассажиров ЮКЖД обслуживает новый, современный подвижной состав 07.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-07T20:56+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. По маршрутам Ереван-Тбилиси-Ереван и Ереван-Батуми-Ереван за первое полугодие 2022 года было перевезено без малого 15 тыс. человек, говорится в пресс-релизе Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД).В сообщении отмечается, что число пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросло почти в пять раз. С прошлого года в межгосударственном сообщении пассажиров ЮКЖД обслуживает новый, современный подвижной состав, отвечающий всем требованиям комфорта и безопасности пассажиров, сообщает Sputnik Армения.Как идет строительство "Моста дружбы" на границе Армении и Грузии >>Всего за отчетный период, поезда ЮКЖД перевезли 220,5 тыс. пассажиров, что больше аналогичного показателя 2021 года на 22%.ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" – 100%-я дочерняя компания ОАО "Российские железные дороги", осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД", согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.

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