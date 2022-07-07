https://sputnik-georgia.ru/20220707/predstavitel-mid-rossii-aleksey-zaytsev-provel-ezhenedelnyy-brifing---video-268272474.html

Представитель МИД России Алексей Зайцев провел еженедельный брифинг - видео

Представитель МИД России Алексей Зайцев провел еженедельный брифинг - видео

Заместитель официального представителя МИД России в ходе брифинга ответил на вопросы журналистов по актуальным темам внешней политики РФ 07.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-07T10:47+0400

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Представитель МИД России Алексей Зайцев провел брифинг по вопросам внешней и внутренней политики. Предстоящая встреча министров иностранных дел G20 в Индонезии, последствия западных санкций и другие вопросы – смотрите подробности в видео.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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