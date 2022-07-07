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Представитель МИД России Алексей Зайцев провел еженедельный брифинг - видео
Представитель МИД России Алексей Зайцев провел еженедельный брифинг - видео
Заместитель официального представителя МИД России в ходе брифинга ответил на вопросы журналистов по актуальным темам внешней политики РФ 07.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-07T10:47+0400
2022-07-07T10:47+0400
2022-07-07T10:47+0400
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Представитель МИД России Алексей Зайцев провел брифинг по вопросам внешней и внутренней политики. Предстоящая встреча министров иностранных дел G20 в Индонезии, последствия западных санкций и другие вопросы – смотрите подробности в видео.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, мультимедиа, видео, видео, политика
Представитель МИД России Алексей Зайцев провел еженедельный брифинг - видео
Заместитель официального представителя МИД России в ходе брифинга ответил на вопросы журналистов по актуальным темам внешней политики РФ
Представитель МИД России Алексей Зайцев провел брифинг по вопросам внешней и внутренней политики.
Предстоящая встреча министров иностранных дел G20 в Индонезии, последствия западных санкций и другие вопросы – смотрите подробности в видео.