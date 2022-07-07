https://sputnik-georgia.ru/20220707/premer-gruzii-otpravilsya-v-avstriyu-268290860.html

Премьер Грузии отправился в Австрию

Премьер Грузии отправился в Австрию

Глава грузинского правительства проведет встречу с федеральным канцлером Австрии 07.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-07T16:41+0400

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2022-07-07T16:41+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился с официальным визитом в Австрию, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.В рамках визита глава грузинского правительства проведет встречу с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером.По информации пресс-службы, в рамках визита также запланированы двусторонние встречи премьера высокого уровня в Вене.В состав грузинской делегации во главе с премьер-министром входят министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.Грузия и Австрия установили дипломатические отношения 25 марта 1992 года.

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грузия, новости, политика, илья дарчиашвили, австрия, вена