https://sputnik-georgia.ru/20220707/premer-gruzii-otpravilsya-v-avstriyu-268290860.html
Премьер Грузии отправился в Австрию
Премьер Грузии отправился в Австрию
Глава грузинского правительства проведет встречу с федеральным канцлером Австрии 07.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-07T16:41+0400
2022-07-07T16:41+0400
2022-07-07T16:41+0400
грузия
новости
политика
илья дарчиашвили
австрия
вена
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/05/268221614_131:281:1148:853_1920x0_80_0_0_0e62fa5225f1c8d88a31ebd718346a38.jpg
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился с официальным визитом в Австрию, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.В рамках визита глава грузинского правительства проведет встречу с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером.По информации пресс-службы, в рамках визита также запланированы двусторонние встречи премьера высокого уровня в Вене.В состав грузинской делегации во главе с премьер-министром входят министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.Грузия и Австрия установили дипломатические отношения 25 марта 1992 года.
австрия
вена
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/05/268221614_253:271:1029:853_1920x0_80_0_0_1f361cdbb8665575172550f16bf4668d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, илья дарчиашвили, австрия, вена
Премьер Грузии отправился в Австрию
Глава грузинского правительства проведет встречу с федеральным канцлером Австрии
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился с официальным визитом в Австрию, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.
В рамках визита глава грузинского правительства проведет встречу с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером.
По информации пресс-службы, в рамках визита также запланированы двусторонние встречи премьера высокого уровня в Вене.
В состав грузинской делегации во главе с премьер-министром входят министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.
Грузия и Австрия установили дипломатические отношения 25 марта 1992 года.