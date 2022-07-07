https://sputnik-georgia.ru/20220707/putin-rossiya-esche-ne--nachinala-voynu-na-ukraine-268305189.html

Путин: Россия еще не начинала войну на Украине

Путин: Россия еще не начинала войну на Украине

Россия не отказывается от мирных переговоров, но чем позже они начнутся, тем сложнее будет договориться, сказал Путин 07.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-07T22:21+0400

2022-07-07T22:21+0400

2022-07-07T22:21+0400

в мире

новости

россия

владимир путин

донбасс

обострение ситуации вокруг украины 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/07/268305005_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_435efacc90b448c70d4d2ca04e14fa03.jpg

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Россия на Украине, по большому счету, еще ничего не начинала, сказал президент России Владимир Путин.По его словам, коллективный Запад во главе с США на протяжении 10 лет вел себя исключительно агрессивно и в итоге развязал конфликт в Донбассе."Попытки коллективного Запада навязывать миру свой миропорядок — обречены", - подчеркнул Путин.По словам президента РФ, Россия справилась с влиянием санкций, они чувствуются, но не так, как ожидали западные страны. Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

донбасс

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, россия, владимир путин, донбасс, обострение ситуации вокруг украины 2022