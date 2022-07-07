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Путин: Россия еще не начинала войну на Украине
Путин: Россия еще не начинала войну на Украине
Россия не отказывается от мирных переговоров, но чем позже они начнутся, тем сложнее будет договориться, сказал Путин 07.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-07T22:21+0400
2022-07-07T22:21+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Россия на Украине, по большому счету, еще ничего не начинала, сказал президент России Владимир Путин.По его словам, коллективный Запад во главе с США на протяжении 10 лет вел себя исключительно агрессивно и в итоге развязал конфликт в Донбассе."Попытки коллективного Запада навязывать миру свой миропорядок — обречены", - подчеркнул Путин.По словам президента РФ, Россия справилась с влиянием санкций, они чувствуются, но не так, как ожидали западные страны. Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, россия, владимир путин, донбасс, обострение ситуации вокруг украины 2022
Путин: Россия еще не начинала войну на Украине
Россия не отказывается от мирных переговоров, но чем позже они начнутся, тем сложнее будет договориться, сказал Путин
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Россия на Украине, по большому счету, еще ничего не начинала, сказал президент России Владимир Путин.
"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но похоже, все к этому и идет", - сказал Путин на встрече с лидерами фракций Государственной Думы.
По его словам, коллективный Запад во главе с США на протяжении 10 лет вел себя исключительно агрессивно и в итоге развязал конфликт в Донбассе.
"Попытки коллективного Запада навязывать миру свой миропорядок — обречены", - подчеркнул Путин.
По словам президента РФ, Россия справилась с влиянием санкций, они чувствуются, но не так, как ожидали западные страны.
"Россия не отказывается от мирных переговоров, но чем позже они начнутся, тем сложнее будет договориться", - отметил Путин.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.