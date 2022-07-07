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https://sputnik-georgia.ru/20220707/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-pereval-kutaisi-alpana-mamisoni-zakryt-268277076.html
Ситуация на дорогах Грузии: перевал Кутаиси-Алпана-Мамисони закрыт
Ситуация на дорогах Грузии: перевал Кутаиси-Алпана-Мамисони закрыт
Спецрежим на указанной дороге введен из-за повреждения автодорожного моста на западе страны 07.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-07T12:23+0400
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грузия
новости
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Движение всех видов транспорта на 136 километре автомобильной дороги внутригосударственного значения - перевал Кутаиси (Чома) - Алпана-Мамисони запрещено, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.По информации ведомства, река Чанчахи (левый приток Риони) повредила опору автодорожного моста на западе страны. На проезжей части появились трещины. До окончания восстановительных работ движение на участке будет запрещено.На месте повреждения работают сотрудники Департамента автомобильных дорог.
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Ситуация на дорогах Грузии: перевал Кутаиси-Алпана-Мамисони закрыт

12:23 07.07.2022 (обновлено: 12:25 07.07.2022)
© photo: Sputnik / StringerРикотский перевал. Строительство новой трассы Восток Запад и прокладка тоннелей
Рикотский перевал. Строительство новой трассы Восток Запад и прокладка тоннелей - Sputnik Грузия, 1920, 07.07.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Спецрежим на указанной дороге введен из-за повреждения автодорожного моста на западе страны
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Движение всех видов транспорта на 136 километре автомобильной дороги внутригосударственного значения - перевал Кутаиси (Чома) - Алпана-Мамисони запрещено, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
По информации ведомства, река Чанчахи (левый приток Риони) повредила опору автодорожного моста на западе страны. На проезжей части появились трещины. До окончания восстановительных работ движение на участке будет запрещено.
На месте повреждения работают сотрудники Департамента автомобильных дорог.
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