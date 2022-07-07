https://sputnik-georgia.ru/20220707/stala-izvestnaya-prichina-smerti-pevtsa-levana-kbilashvili-268279815.html
Стала известна причина смерти певца Левана Кбилашвили
Стала известна причина смерти певца Левана Кбилашвили
Близкие артиста говорили, что он ушел из жизни во сне 07.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-07T13:42+0400
2022-07-07T13:42+0400
2022-07-07T13:51+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Мать известного грузинского певца Левана Кбилашвили Мелита Пурцеладзе назвала официальную причину его смерти.Леван Кбилашвили скоропостижно скончался в Москве на 32-м году жизни. Точная причина смерти не называлась. Близкие артиста говорили, что он ушел из жизни во сне.В эфире телеканала "Имеди" Мелита Пурцеладзе решила поделиться официальным заключением медиков, согласно которому причиной смерти артиста стал геморрагический инсульт.Леван Кбилашвили был участником седьмого сезона "Голос" на Первом канале. Наставником Левана на проекте был его соотечественник, известный композитор и продюсер Константин Меладзе.После "Голоса" Леван остался в Москве и активно начал строить сольную карьеру. Часто выступал с Любовью Успенской. Одним из последних музыкальных проектов Левана Кбилашвили был бэнд panGEO, с которым он успешно гастролировал по городам России.
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новости, грузия, леван кбилашвили, константин меладзе, любовь успенская, москва
Стала известна причина смерти певца Левана Кбилашвили
13:42 07.07.2022 (обновлено: 13:51 07.07.2022)
Близкие артиста говорили, что он ушел из жизни во сне
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Мать известного грузинского певца Левана Кбилашвили Мелита Пурцеладзе назвала официальную причину его смерти.
Леван Кбилашвили скоропостижно скончался в Москве на 32-м году жизни. Точная причина смерти не называлась. Близкие артиста говорили, что он ушел из жизни во сне.
В эфире телеканала "Имеди" Мелита Пурцеладзе решила поделиться официальным заключением медиков, согласно которому причиной смерти артиста стал геморрагический инсульт.
Леван Кбилашвили был участником седьмого сезона "Голос" на Первом канале. Наставником Левана на проекте был его соотечественник, известный композитор и продюсер Константин Меладзе.
После "Голоса" Леван остался в Москве и активно начал строить сольную карьеру. Часто выступал с Любовью Успенской. Одним из последних музыкальных проектов Левана Кбилашвили был бэнд panGEO, с которым он успешно гастролировал по городам России.