https://sputnik-georgia.ru/20220707/stala-izvestnaya-prichina-smerti-pevtsa-levana-kbilashvili-268279815.html

Стала известна причина смерти певца Левана Кбилашвили

Стала известна причина смерти певца Левана Кбилашвили

Близкие артиста говорили, что он ушел из жизни во сне 07.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-07T13:42+0400

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грузия

леван кбилашвили

константин меладзе

любовь успенская

москва

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Мать известного грузинского певца Левана Кбилашвили Мелита Пурцеладзе назвала официальную причину его смерти.Леван Кбилашвили скоропостижно скончался в Москве на 32-м году жизни. Точная причина смерти не называлась. Близкие артиста говорили, что он ушел из жизни во сне.В эфире телеканала "Имеди" Мелита Пурцеладзе решила поделиться официальным заключением медиков, согласно которому причиной смерти артиста стал геморрагический инсульт.Леван Кбилашвили был участником седьмого сезона "Голос" на Первом канале. Наставником Левана на проекте был его соотечественник, известный композитор и продюсер Константин Меладзе.После "Голоса" Леван остался в Москве и активно начал строить сольную карьеру. Часто выступал с Любовью Успенской. Одним из последних музыкальных проектов Левана Кбилашвили был бэнд panGEO, с которым он успешно гастролировал по городам России.

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