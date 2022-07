https://sputnik-georgia.ru/20220707/tgu-stal-chlenom-seti-universitetov-stolits-evropy-268271547.html

ТГУ стал членом сети университетов столиц Европы

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Тбилисский государственный университет имени И. Джавахишвили (ТГУ) стал членом сети университетов столиц Европы (UNICA), сообщает пресс-служба вуза.UNICA-Network of Universities from the Capitals of Europe объединяет 56 университетов из 41 столицы Европы.Совет управления сети оценил деятельность ТГУ, а также его международные исследовательские проекты. Главная цель сети – поддержать пространство европейского высшего образования, усилить сотрудничество между членами и максимально содействовать в плане учебы, исследований и развития инноваций.Помимо ТГУ, к UNICA присоединились еще университеты Молдовы, Румынии, Испании, Северной Ирландии и Уэльса.UNICA была основана в 1990 году по инициативе Брюссельского свободного университета (Université libre de bruxelles).Миссией сети является содействие сотрудничеству между университетами-членами по всей Европе. Она также стремится быть движущей силой в развитии Болонского процесса и способствовать интеграции университетов из Центральной и Восточной Европы в Европейское пространство высшего образования. Офис сети расположен в Брюсселе.

