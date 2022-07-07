https://sputnik-georgia.ru/20220707/u-saakashvili-litso-pokoynika---advokat-eks-prezidenta-trebuet-otsrochki-nakazaniya-268282305.html

"У Саакашвили лицо покойника" – адвокат экс-президента требует отсрочки наказания

"У Саакашвили лицо покойника" – адвокат экс-президента требует отсрочки наказания

По словам адвоката, Саакашвили должны отсрочить отбывание наказания и отправить на лечение за границу 07.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-07T14:42+0400

2022-07-07T14:42+0400

2022-07-07T14:53+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Лицо экс-президента Грузии, ныне заключенного Михаила Саакашвили покрыто черными пигментными пятнами, и похоже оно на лицо покойника, заявил один из адвокатов Саакашвили Шалва Хачапуридзе журналистам.Саакашвили проходит лечение в тбилисской клинике "Вивамеди", куда его перевели 12 мая из руставской тюрьмы. Саакашвили не присутствовал на нескольких последних судебных процессах, как объясняют его адвокаты, по состоянию здоровья осужденного.По словам адвоката, в первую очередь Саакашвили должны отсрочить отбывание наказания и при необходимости отправить на лечение за границу, так как в Грузии такие заболевания не лечат.При этом Хачапуридзе не уточнил, о каком заболевании конкретно идет речь."Ситуация очень тяжелая. В первую очередь следует отсрочить наказание, а потом врачи решат, где его лечить. Исходя из той информации, которую я нашел, в Грузии такие заболевания не лечат", – отмечает Хачапуридзе.Состояние здоровья экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.

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новости, грузия, украина, батуми, тбилиси, тбилисский городской суд, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили