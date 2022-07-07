https://sputnik-georgia.ru/20220707/v-gruzii-poyavitsya-novoe-vedomstvo-otvechayuschee-za-kurorty-268125630.html

В Грузии появится новое ведомство, отвечающее за курорты

В Грузии появится новое ведомство, отвечающее за курорты

Агентство будет изучать потенциал курортных мест и работать для привлечения инвестиций 07.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-07T10:02+0400

2022-07-07T10:02+0400

2022-07-07T10:02+0400

грузия

туризм

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24116/44/241164479_0:99:2000:1224_1920x0_80_0_0_cbfe4aa92fce8e1fc5ccf34ec662828b.jpg

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. В Грузии будет создано новое ведомство – Агентство развития курортов, которое будет отвечать за развитие туристических направлений страны, решение приняло правительство страны.Новое ведомство будет подчиняться Министерству экономики и начнет свою работу с 15 июля.Как поясняют в Минэкономики, главными задачами Агентства развития курортов будет развитие и способствование бальнеологическим и горным курортам, а также развитие новых курортов.Агентство будет изучать потенциал курортных мест, работать над созданием соответствующей инфраструктуры и привлечением инвестиций.Всего в Грузии до 300 курортных зон. Наибольшей популярностью у населения пользуются черноморские и зимние горные курорты.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, туризм, новости