https://sputnik-georgia.ru/20220707/v-gruzii-poyavitsya-novoe-vedomstvo-otvechayuschee-za-kurorty-268125630.html
В Грузии появится новое ведомство, отвечающее за курорты
В Грузии появится новое ведомство, отвечающее за курорты
Агентство будет изучать потенциал курортных мест и работать для привлечения инвестиций 07.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-07T10:02+0400
2022-07-07T10:02+0400
2022-07-07T10:02+0400
грузия
туризм
новости
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. В Грузии будет создано новое ведомство – Агентство развития курортов, которое будет отвечать за развитие туристических направлений страны, решение приняло правительство страны.Новое ведомство будет подчиняться Министерству экономики и начнет свою работу с 15 июля.Как поясняют в Минэкономики, главными задачами Агентства развития курортов будет развитие и способствование бальнеологическим и горным курортам, а также развитие новых курортов.Агентство будет изучать потенциал курортных мест, работать над созданием соответствующей инфраструктуры и привлечением инвестиций.Всего в Грузии до 300 курортных зон. Наибольшей популярностью у населения пользуются черноморские и зимние горные курорты.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, туризм, новости
В Грузии появится новое ведомство, отвечающее за курорты
Агентство будет изучать потенциал курортных мест и работать для привлечения инвестиций
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. В Грузии будет создано новое ведомство – Агентство развития курортов, которое будет отвечать за развитие туристических направлений страны, решение приняло правительство страны.
Новое ведомство будет подчиняться Министерству экономики и начнет свою работу с 15 июля.
Как поясняют в Минэкономики, главными задачами Агентства развития курортов будет развитие и способствование бальнеологическим и горным курортам, а также развитие новых курортов.
Агентство будет изучать потенциал курортных мест, работать над созданием соответствующей инфраструктуры и привлечением инвестиций.
Всего в Грузии до 300 курортных зон. Наибольшей популярностью у населения пользуются черноморские и зимние горные курорты.