https://sputnik-georgia.ru/20220707/v-gruzii-sobirayutsya-ponizit-barer-dlya-partiy-na-vyborakh-268285413.html
В Грузии собираются понизить барьер для партий на выборах
В Грузии собираются понизить барьер для партий на выборах
В "Мечте" отметили, что это политическое решение, которое направлено на снижение поляризации 07.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-07T15:42+0400
2022-07-07T15:42+0400
2022-07-07T17:24+0400
политика
грузия
новости
георгий гахария
грузинская мечта
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" приняла решение изменить Конституцию для снижения проходного барьера для партий с 5 до 2% на полностью пропорциональных выборах, которые будут проходить с 2024 года, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.Снижение барьера для партий является одним из требований оппозиции и неправительственного сектора. Однако те просят у "Мечты" проводить все последующие выборы по этой системе, тогда как в Конституции прописано, что пропорциональные выборы в Грузии будут проводится с 2024 года, до этого все внеочередные выборы пройдут по действующей смешанной системе.Он отметил, что это политическое решение партии, которое направлено на снижение поляризация.В тоже время председатель правящей партии заявил, что снижение барьера больше всего устраивает их конкурента – самую крупную оппозиционную партию "Единое национальное движение", которая сможет провести своих партнеров в парламент. Однако при этом Кобахидзе отметил, что правящая партия уверена в своей победе в 2024 году.Как показали последние выборы в органы самоуправления в 2021 году, преодолеть барьер в 5% способны только "Грузинская мечта", "Нацдвижение" и партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии". Двухпроцентный барьер смогла в 2021 году преодолеть только одна партия – "Лело для Грузии". Остальные семь партий, имеющих представителей в парламенте, смогли получить поддержку лишь 1-1,5% избирателей, пришедших на выборы.
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политика, грузия, новости, георгий гахария, грузинская мечта, ираклий кобахидзе
В Грузии собираются понизить барьер для партий на выборах
15:42 07.07.2022 (обновлено: 17:24 07.07.2022)
В "Мечте" отметили, что это политическое решение, которое направлено на снижение поляризации
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" приняла решение изменить Конституцию для снижения проходного барьера для партий с 5 до 2% на полностью пропорциональных выборах, которые будут проходить с 2024 года, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.
Снижение барьера для партий является одним из требований оппозиции и неправительственного сектора. Однако те просят у "Мечты" проводить все последующие выборы по этой системе, тогда как в Конституции прописано, что пропорциональные выборы в Грузии будут проводится с 2024 года, до этого все внеочередные выборы пройдут по действующей смешанной системе.
"После получения статуса кандидата в ЕС в декабре этого года, парламент Грузии в течение двух месяцев примет поправки в Конституцию, согласно которым парламентские выборы в 2024 году и после будут проходить по полностью пропорциональном системе с проходным барьером 2%", – сказал Кобахидзе.
Он отметил, что это политическое решение партии, которое направлено на снижение поляризация.
В тоже время председатель правящей партии заявил, что снижение барьера больше всего устраивает их конкурента – самую крупную оппозиционную партию "Единое национальное движение", которая сможет провести своих партнеров в парламент. Однако при этом Кобахидзе отметил, что правящая партия уверена в своей победе в 2024 году.
Как показали последние выборы в органы самоуправления в 2021 году, преодолеть барьер в 5% способны только "Грузинская мечта", "Нацдвижение" и партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии". Двухпроцентный барьер смогла в 2021 году преодолеть только одна партия – "Лело для Грузии". Остальные семь партий, имеющих представителей в парламенте, смогли получить поддержку лишь 1-1,5% избирателей, пришедших на выборы.