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В Восточной Грузии продолжается борьба с саранчой
В Восточной Грузии продолжается борьба с саранчой
Специалисты агентства продолжают осуществлять работы против вредителя 07.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-07T08:31+0400
2022-07-07T08:31+0400
2022-07-07T08:31+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Около 25 тысяч гектаров земли в Восточной Грузии обработано против саранчи, сообщает Национальное агентство продовольствия страны.Работы были проведены в рамках госпрограммы "Защита растений и фитосанитарная благонадежность" в регионах Квемо Картли, Шида Картли, Мцхета-Мтианети и Кахети. Мероприятия против саранчи продолжатся в течение всего сезона по необходимости.В Восточной Грузии в основном распространена опасная итальянская саранча, которая повреждает сельскохозяйственные культуры, уничтожает зеленый покров и посевы. Широкому распространению саранчи способствовало глобальное потепление.Итальянский прус, или итальянская саранча, является разновидностью коротких рогатых кузнечиков, принадлежащих к семейству Acrididae, подсемейства Calliptaminae.Диапазон распространения насекомого простирается от Северной Африки и стран Средиземного моря до Центральной Европы, Центральной Азии, Монголии и Западной Сибири. Этих кузнечиков можно встретить с июля по октябрь.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, восточная грузия, сельское хозяйство
В Восточной Грузии продолжается борьба с саранчой
Специалисты агентства продолжают осуществлять работы против вредителя
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Около 25 тысяч гектаров земли в Восточной Грузии обработано против саранчи, сообщает Национальное агентство продовольствия страны.
Работы были проведены в рамках госпрограммы "Защита растений и фитосанитарная благонадежность" в регионах Квемо Картли, Шида Картли, Мцхета-Мтианети и Кахети. Мероприятия против саранчи продолжатся в течение всего сезона по необходимости.
В Восточной Грузии в основном распространена опасная итальянская саранча, которая повреждает сельскохозяйственные культуры, уничтожает зеленый покров и посевы. Широкому распространению саранчи способствовало глобальное потепление.
Итальянский прус, или итальянская саранча, является разновидностью коротких рогатых кузнечиков, принадлежащих к семейству Acrididae, подсемейства Calliptaminae.
Диапазон распространения насекомого простирается от Северной Африки и стран Средиземного моря до Центральной Европы, Центральной Азии, Монголии и Западной Сибири. Этих кузнечиков можно встретить с июля по октябрь.