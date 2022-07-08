https://sputnik-georgia.ru/20220708/doroga-na-zapade-gruzii-otkryta--doekhat-do-svaneti-mozhno-bez-prepyatstviy-268330255.html

Дорога на западе Грузии открыта – доехать до Сванети можно без препятствий

Дорога на западе Грузии открыта – доехать до Сванети можно без препятствий

Запрет на движение любого автотранспорта был введен из-за сильного камнепада 08.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-08T15:36+0400

2022-07-08T15:36+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Движение автотранспорта на участке дороги, соединяющий центр Самегрело с горным районом Сванети, восстановлено, говорится в сообщении департамента автодорог Минрегионов Грузии.Запрет на движение любого автотранспорта был введен в среду на участке Кала-Ушгули дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили из-за сильного камнепада.Открыть дорогу удалось лишь два дня спустя после проведения очистительных работ.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, туризм