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Дорога на западе Грузии открыта – доехать до Сванети можно без препятствий
Дорога на западе Грузии открыта – доехать до Сванети можно без препятствий
Запрет на движение любого автотранспорта был введен из-за сильного камнепада 08.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-08T15:36+0400
2022-07-08T15:36+0400
2022-07-08T15:59+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Движение автотранспорта на участке дороги, соединяющий центр Самегрело с горным районом Сванети, восстановлено, говорится в сообщении департамента автодорог Минрегионов Грузии.Запрет на движение любого автотранспорта был введен в среду на участке Кала-Ушгули дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили из-за сильного камнепада.Открыть дорогу удалось лишь два дня спустя после проведения очистительных работ.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, туризм
Дорога на западе Грузии открыта – доехать до Сванети можно без препятствий
15:36 08.07.2022 (обновлено: 15:59 08.07.2022)
Запрет на движение любого автотранспорта был введен из-за сильного камнепада
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik.
Движение автотранспорта на участке дороги, соединяющий центр Самегрело с горным районом Сванети, восстановлено, говорится в сообщении
департамента автодорог Минрегионов Грузии.
Запрет на движение любого автотранспорта был введен в среду на участке Кала-Ушгули дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили из-за сильного камнепада.
Открыть дорогу удалось лишь два дня спустя после проведения очистительных работ.