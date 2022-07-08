https://sputnik-georgia.ru/20220708/eks-premer-yaponii-sindzo-abe-umer-posle-pokusheniya-268321834.html

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер после покушения

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер после покушения

В экс-премьера стреляли сзади, у него были ранения в области шеи и груди 08.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-08T13:02+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл – Sputnik. Бывший премьер Японии Синдзо Абэ скончался в больнице Медицинского университета Нары в возрасте 67 лет после покушения, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.Нападение на Абэ произошло около 11:30 по местному времени, во время его уличного выступления в городе Нара. Злоумышленник дважды выстрелил ему в спину с расстояния в десять метров, после второго выстрела экс-премьер упал. Он получил ранение в шею и в область груди.Сразу после ранения экс-премьер был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких". Японские СМИ сообщают, что в бывшего политика сзади дважды выстрелил 41-летний Тэцуя Ямагами, который в течение трех лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Род занятий в настоящее время неизвестен.При этом бывший морпех, стрелявший в Синдзо Абэ, дал первые показания. Он заявил, что был недоволен экс-премьером и хотел его убить.

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