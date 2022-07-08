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Экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер после покушения
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер после покушения
В экс-премьера стреляли сзади, у него были ранения в области шеи и груди 08.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-08T13:02+0400
2022-07-08T13:02+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл – Sputnik. Бывший премьер Японии Синдзо Абэ скончался в больнице Медицинского университета Нары в возрасте 67 лет после покушения, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.Нападение на Абэ произошло около 11:30 по местному времени, во время его уличного выступления в городе Нара. Злоумышленник дважды выстрелил ему в спину с расстояния в десять метров, после второго выстрела экс-премьер упал. Он получил ранение в шею и в область груди.Сразу после ранения экс-премьер был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких". Японские СМИ сообщают, что в бывшего политика сзади дважды выстрелил 41-летний Тэцуя Ямагами, который в течение трех лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Род занятий в настоящее время неизвестен.При этом бывший морпех, стрелявший в Синдзо Абэ, дал первые показания. Он заявил, что был недоволен экс-премьером и хотел его убить.
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в мире, новости, происшествия
Экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер после покушения
13:02 08.07.2022 (обновлено: 13:17 08.07.2022)
В экс-премьера стреляли сзади, у него были ранения в области шеи и груди
ТБИЛИСИ, 8 июл – Sputnik.
Бывший премьер Японии Синдзо Абэ скончался в больнице Медицинского университета Нары в возрасте 67 лет после покушения, передает РИА Новости
со ссылкой на телеканал NHK.
Нападение на Абэ произошло около 11:30 по местному времени, во время его уличного выступления в городе Нара. Злоумышленник дважды выстрелил ему в спину с расстояния в десять метров, после второго выстрела экс-премьер упал. Он получил ранение в шею и в область груди.
Сразу после ранения экс-премьер был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим "с остановкой сердца и легких".
Японские СМИ сообщают, что в бывшего политика сзади дважды выстрелил 41-летний Тэцуя Ямагами, который в течение трех лет до 2005 года служил в морских силах самообороны страны. Род занятий в настоящее время неизвестен.
При этом бывший морпех, стрелявший в Синдзо Абэ, дал первые показания. Он заявил, что был недоволен экс-премьером и хотел его убить.