https://sputnik-georgia.ru/20220708/kak-prazdnuyut-kurban-bayram-2022-traditsii-musulmanskogo-prazdnika-268335028.html

Как празднуют Курбан-Байрам 2022: традиции мусульманского праздника

Как празднуют Курбан-Байрам 2022: традиции мусульманского праздника

Курбан-Байрам или Праздник жертвоприношения - завершающая часть ежегодного паломничества в Мекку, мусульмане во всем мире празднуют 10 числа 12 месяца... 08.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-08T17:48+0400

2022-07-08T17:48+0400

2022-07-08T17:48+0400

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В большинстве мусульманских стран Курбан-Байрам в 2022-м, по григорианскому календарю, наступит 9 июля, но начинают праздновать накануне с заходом Солнца.Как празднуют Курбан-Байрам – о традициях и обычаях мусульманского праздника, читайте в материале Sputnik Грузия.Курбан-БайрамКурбан-Байрам - один из главных мусульманских праздников, празднуют недалеко от Мекки в долине Мина. В праздник, который длится три дня, правоверные, по традиции, проводят обряд жертвоприношений - приносят в жертву барана или другой крупный рогатый скот.В основу праздника легли события из жизни пророка Ибрахима, в библейской традиции известного под именем Авраам. Однажды пророку, ставшему отцом в 86 лет, приснилось, что Аллах требует единственного сына – Исмаила, принести в жертву.Ибрахим, послушный воле Аллаха, привел сына в долину Мина, где позже построили город Мекку, и подготовил все для жертвоприношения. Исмаил, также покорный воле Господа, отцу не сопротивлялся.Всевышний в последний момент заменил жертву на барана - так в исламе появилась традиция жертвоприношений. Так что праздник Курбан-Байрам получил название благодаря библейскому событию.Слово "курбан" в мусульманской традиции означает приближение, таким образом суть праздника в приближении к Всевышнему.По обычаю, жертву, прежде чем зарезать, валят на землю обязательно головой в сторону Мекки. Обряд жертвоприношения на Курбан-Байрам начинают вместе с праздничным намазом – по традиции он длится до завершения праздника.Традиции и обычаи праздникаВерующие с рассветом идут в мечеть на праздничную службу. Прием пищи до службы запрещен. Вернувшись из мечети, начинают традиционное застолье. Затем снова идут в мечеть, где слушают проповедь и разные истории, связанные с праздником.По традиции, в Курбан-Байрам ходят в гости к родным и близким, а также посещают кладбища и молятся об усопших. В праздник, по обычаю, дарят друг другу подарки.Мусульмане в праздник, по обычаю, стараются сделать как можно больше благих дел - возносят молитвы, раздают милостыню и соблюдают дополнительные посты.В праздник Курбан-Байрам верующие, по обычаю, должны помогать беднякам – им отдают одну треть от мяса жертвенного животного.Праздник Курбан-Байрам - завершающий священный хадж, в исламских странах объявлен выходным, а рабочий день накануне сокращается на один час.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , религия , календарь религиозных праздников