Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220708/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-8-iyulya-2022-268286445.html
Какой сегодня церковный праздник: 8 июля 2022
Какой сегодня церковный праздник: 8 июля 2022
По православному церковному календарю 8 июля 2022 отмечают день памяти cвятых Петра и Февронии 08.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-08T01:01+0400
2022-07-08T01:01+0400
религия
справки
календарь религиозных праздников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/12/266070504_0:94:3472:2047_1920x0_80_0_0_298626edb718e4446b036171b0b87bd7.jpg
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминается в церковном календаре.ПреподобномученицаПо церковному календарю 8 июля поминают преподобномученицу Февронию, пострадавшую во время правления Диоклетиана (284-305).Дева, жившая в Ассирии в конце III - начале IV веков, росла в монастыре, где ее тетка была настоятельницей. Император, когда начали преследовать христиан, направил в эту обитель отряд воинов.Монахини к их прибытию успели скрыться. В монастыре находились только игуменья, ее помощница Фомаида и Феврония, тяжело болевшая в то время. Февронию доставили к военачальнику Селину, пообещавшему ей награды и почести, если она отречется.Мужественную деву публично пытали и настолько жестоко, что даже язычники требовали прекратить мучения. После продолжительных истязаний ей отрубили голову.Муромские чудотворцыПо церковному календарю 8 июля поминают благоверных князей Петра и Февронию – муромских чудотворцев, живших примерно 800 лет назад.Петр был сыном князя Муромского Юрия Владимировича. За пару лет до вступления на престол он безнадежно заболел проказой и его никто исцелить не мог.Как-то молодому князю приснилось, что вылечить его сможет дочь пчеловода – крестьянка Феврония из рязанской деревни Ласковая.Девушка была мудрой, доброй и Петр полюбил ее. Они поженились после того, как дева исцелила князя. Муромские чудотворцы пронесли свою любовь через все испытания, выпавшие на их долю.Бояре княгиню крестьянского происхождения не приняли, а Петр, сохранивший верность любимой, покинул Муром вместе с супругой. Но вскоре они вернулись по просьбе муромцев и правили мудро и долго.Святые супруги, прославившиеся милосердием и благочестием, скончались в один день в 1228 году. Тела святых похоронены в одном гробе, согласно их завещанию. Перед смертью они приняли постриг с именами Давид и Евфросиния.Святые являются образцом христианского супружества – Петр и Феврония благословляют всех вступающих в законный брак.ИмениныПо церковному календарю 8 июля именины отмечают Евфросиния, Феврония, Феодора, Василий, Дионисий, Константин, Никон, Николай, Петр, Прокопий, Симеон и Феодор.Материал подготовлен на основе открытых источников
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/12/266070504_547:0:3276:2047_1920x0_80_0_0_5f88611b0340914b8886d8eddc6d1d72.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
религия , справки , календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 8 июля 2022

01:01 08.07.2022
© photo: Sputnik / StringerЦерковная служба. Причастие
Церковная служба. Причастие - Sputnik Грузия, 1920, 08.07.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Yandex newsTelegram
По православному церковному календарю 8 июля 2022 отмечают день памяти cвятых Петра и Февронии
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминается в церковном календаре.

Преподобномученица

По церковному календарю 8 июля поминают преподобномученицу Февронию, пострадавшую во время правления Диоклетиана (284-305).
Дева, жившая в Ассирии в конце III - начале IV веков, росла в монастыре, где ее тетка была настоятельницей. Император, когда начали преследовать христиан, направил в эту обитель отряд воинов.
Монахини к их прибытию успели скрыться. В монастыре находились только игуменья, ее помощница Фомаида и Феврония, тяжело болевшая в то время. Февронию доставили к военачальнику Селину, пообещавшему ей награды и почести, если она отречется.
Мужественную деву публично пытали и настолько жестоко, что даже язычники требовали прекратить мучения. После продолжительных истязаний ей отрубили голову.

Муромские чудотворцы

По церковному календарю 8 июля поминают благоверных князей Петра и Февронию – муромских чудотворцев, живших примерно 800 лет назад.
Петр был сыном князя Муромского Юрия Владимировича. За пару лет до вступления на престол он безнадежно заболел проказой и его никто исцелить не мог.
© photo: Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСвечи, зажженные участниками акции "Вечер памяти" в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге в Нарымском сквере возле памятника Петру и княгине Февронии в Новосибирске
Свечи, зажженные участниками акции Вечер памяти в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге в Нарымском сквере возле памятника Петру и княгине Февронии в Новосибирске - Sputnik Грузия, 1920, 07.07.2022
Свечи, зажженные участниками акции "Вечер памяти" в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге в Нарымском сквере возле памятника Петру и княгине Февронии в Новосибирске
© photo: Sputnik / Александр Кряжев
/
Перейти в фотобанк
Как-то молодому князю приснилось, что вылечить его сможет дочь пчеловода – крестьянка Феврония из рязанской деревни Ласковая.
Девушка была мудрой, доброй и Петр полюбил ее. Они поженились после того, как дева исцелила князя. Муромские чудотворцы пронесли свою любовь через все испытания, выпавшие на их долю.
Бояре княгиню крестьянского происхождения не приняли, а Петр, сохранивший верность любимой, покинул Муром вместе с супругой. Но вскоре они вернулись по просьбе муромцев и правили мудро и долго.
Святые супруги, прославившиеся милосердием и благочестием, скончались в один день в 1228 году. Тела святых похоронены в одном гробе, согласно их завещанию. Перед смертью они приняли постриг с именами Давид и Евфросиния.
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкПамятник святым Петру и Февронии в Екатеринбурге
Памятник святым Петру и Февронии в Екатеринбурге - Sputnik Грузия, 1920, 07.07.2022
Памятник святым Петру и Февронии в Екатеринбурге
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
/
Перейти в фотобанк
Святые являются образцом христианского супружества – Петр и Феврония благословляют всех вступающих в законный брак.

Именины

По церковному календарю 8 июля именины отмечают Евфросиния, Феврония, Феодора, Василий, Дионисий, Константин, Никон, Николай, Петр, Прокопий, Симеон и Феодор.
Материал подготовлен на основе открытых источников
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0