Какой сегодня церковный праздник: 8 июля 2022
© photo: Sputnik / StringerЦерковная служба. Причастие
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По православному церковному календарю 8 июля 2022 отмечают день памяти cвятых Петра и Февронии
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминается в церковном календаре.
Преподобномученица
По церковному календарю 8 июля поминают преподобномученицу Февронию, пострадавшую во время правления Диоклетиана (284-305).
Дева, жившая в Ассирии в конце III - начале IV веков, росла в монастыре, где ее тетка была настоятельницей. Император, когда начали преследовать христиан, направил в эту обитель отряд воинов.
Монахини к их прибытию успели скрыться. В монастыре находились только игуменья, ее помощница Фомаида и Феврония, тяжело болевшая в то время. Февронию доставили к военачальнику Селину, пообещавшему ей награды и почести, если она отречется.
Мужественную деву публично пытали и настолько жестоко, что даже язычники требовали прекратить мучения. После продолжительных истязаний ей отрубили голову.
Муромские чудотворцы
По церковному календарю 8 июля поминают благоверных князей Петра и Февронию – муромских чудотворцев, живших примерно 800 лет назад.
Петр был сыном князя Муромского Юрия Владимировича. За пару лет до вступления на престол он безнадежно заболел проказой и его никто исцелить не мог.
© photo: Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСвечи, зажженные участниками акции "Вечер памяти" в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге в Нарымском сквере возле памятника Петру и княгине Февронии в Новосибирске
Свечи, зажженные участниками акции "Вечер памяти" в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге в Нарымском сквере возле памятника Петру и княгине Февронии в Новосибирске
© photo: Sputnik / Александр Кряжев/
Как-то молодому князю приснилось, что вылечить его сможет дочь пчеловода – крестьянка Феврония из рязанской деревни Ласковая.
Девушка была мудрой, доброй и Петр полюбил ее. Они поженились после того, как дева исцелила князя. Муромские чудотворцы пронесли свою любовь через все испытания, выпавшие на их долю.
Бояре княгиню крестьянского происхождения не приняли, а Петр, сохранивший верность любимой, покинул Муром вместе с супругой. Но вскоре они вернулись по просьбе муромцев и правили мудро и долго.
Святые супруги, прославившиеся милосердием и благочестием, скончались в один день в 1228 году. Тела святых похоронены в одном гробе, согласно их завещанию. Перед смертью они приняли постриг с именами Давид и Евфросиния.
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкПамятник святым Петру и Февронии в Екатеринбурге
Памятник святым Петру и Февронии в Екатеринбурге
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko/
Святые являются образцом христианского супружества – Петр и Феврония благословляют всех вступающих в законный брак.
Именины
По церковному календарю 8 июля именины отмечают Евфросиния, Феврония, Феодора, Василий, Дионисий, Константин, Никон, Николай, Петр, Прокопий, Симеон и Феодор.
Материал подготовлен на основе открытых источников