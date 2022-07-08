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Критика и претензии: грузинский депутат написал открытое письмо послу США

Критика и претензии: грузинский депутат написал открытое письмо послу США

Михаил Кавелашвили написал послу США Келли Дегнан 08.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-08T14:26+0400

2022-07-08T14:26+0400

2022-07-08T15:06+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Заявления о том, что Запад хочет от Грузии войны, исходят от финансируемых США людей, говорится в открытом письме депутата парламента Грузии Михаила Кавелашвили к послу США Келли Дегнан.Кавелашвили является одним из трех лидеров "Грузинской мечты", которые приняли решение покинуть партию, парламентское большинство и должности в парламенте. Главной причиной своего ухода Кавелашвили, Созар Субари и Дмитрий Хундадзе назвали желание предоставить общественности больше информации о происходящем.Как отмечает Кавелашвили в своем открытом письме к американскому дипломату, после начало событий на Украине с разных сторон были активные попытки втянуть Грузию в войну. По его словам, решение его соратников о выходе из правящей партии было принято прежде всего из-за того, чтобы помочь стране избежать этой угрозы.Депутат также напомнил, что американский дипломат не фиксировала свою позицию в связи с заявлениями представителей украинских властей, которые прямо призывали Грузию включиться в войну.Из риторики грузинских "проамериканцев", Кавелашвили отметил лидера американского НПО в Грузии Эку Гигаури, также особую активность Нино Ломджария, которая, по словам депутата, стала Народным защитником в результате активной поддержки посольства."Когда Ломджария предпочитает неприсоединению к санкциям огонь от бомб, грузинский народ логически думает, что ваш приоритет тот же. Поэтому было бы хорошо, если бы вы отмежевались и от заявления Ломджария, однако и в этом случае мы не услышали вашей позиции", – пишет Кавелашвили.Наоборот, Ломджария и сегодня является вашим абсолютным фаворитом, прислушаться к которой вы чаще всего призываете правительство, отметил Кавелашвили.Как пишет Кавелашвили, акции в Грузии организованы людьми, финансируемыми Западом, организаторами которых являются люди, которые отличаются риторикой войны и прямо связаны с этим."Для меня совершенно непонятно, почему вы не отмежевывайтесь от требования отставки правительства и технического правительства, тех людей, которых вы финансируйте. Ничего уже не говорю о том, что у вас есть полный рычаг воздействия на поведения этих людей. Как известно, кто платит, тот и заказывает музыку", – пишет депутат.Логически, в лучшем случае народ думает, что вы поддерживаете это требование, а в худшем, что эти требования придуманы вами."Поэтому, на мой взгляд, необходимо публично и четко отмежевываться от требования технического правительства, чтобы грузинский народ не думал плохо об Америке", – пишет Кавелашвили.Самое главное, недопустимо, чтобы люди думали, что вы хотите вернуть к власти тех людей, которые слепо вовлекут Грузию в войну, как только они получат власть, подчеркнул Кавелашвили.Депутат выразил надежду, что сможет получить публичные и четкие ответы на свои вопросы, которые необходимы для того, чтобы имиджу США не был нанесен тяжелый ущерб."Если грузинский народ поверит, что правительство Америки хочет переворота и привести к власти "партию войны", которая однажды уже втянула страну в войну и множество других бед, то поверьте, "американская идея" в Грузии может полностью обесцениться", – пишет депутат.Никакая "мягкая сила России" не сможет так пошатнуть репутацию Америки в Грузии, как ваши заявления или молчание, которые люди могут воспринять как попытку вернуть к власти "Национальное движение", отмечает Кавелашвили.

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политика, грузия, новости, созар субари, дмитрий хундадзе, фсб, грузинская мечта, украина, эка гигаури, сша