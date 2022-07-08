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Пенсионеры с двойным гражданством смогут получать пенсию в Грузии
Пенсионеры с двойным гражданством смогут получать пенсию в Грузии
Назначение пенсии в Грузии не зависит от того, получает ли человек с двойным гражданством пенсию в стране второго гражданства 08.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-08T15:14+0400
2022-07-08T15:14+0400
2022-07-08T15:43+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Лица с двойным гражданством пенсионного возраста могут получить пенсию в Грузии, сообщили в информационной службе Минздрава.Для получения пенсии, человек должен прийти в Агентство социального обслуживания и написать заявление на назначение пенсии.Как отметили в информационной службе, назначение пенсии в Грузии не зависит от того, получает ли человек с двойным гражданством пенсию в стране второго гражданства.Ранее граждане получающие пенсию в другом государстве не могли получить пенсию в Грузии при наличии двойного гражданства.Пенсию в Грузии получают женщины с 60 лет, а мужчины с 65.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество
Пенсионеры с двойным гражданством смогут получать пенсию в Грузии
15:14 08.07.2022 (обновлено: 15:43 08.07.2022)
Назначение пенсии в Грузии не зависит от того, получает ли человек с двойным гражданством пенсию в стране второго гражданства
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Лица с двойным гражданством пенсионного возраста могут получить пенсию в Грузии, сообщили в информационной службе Минздрава.
Для получения пенсии, человек должен прийти в Агентство социального обслуживания и написать заявление на назначение пенсии.
Как отметили в информационной службе, назначение пенсии в Грузии не зависит от того, получает ли человек с двойным гражданством пенсию в стране второго гражданства.
Ранее граждане получающие пенсию в другом государстве не могли получить пенсию в Грузии при наличии двойного гражданства.
Пенсию в Грузии получают женщины с 60 лет, а мужчины с 65.