https://sputnik-georgia.ru/20220708/pensioneram-s-dvoynym-grazhdanstvom-polagaetsya-pensiya-v-gruzii-268329686.html

Пенсионеры с двойным гражданством смогут получать пенсию в Грузии

Пенсионеры с двойным гражданством смогут получать пенсию в Грузии

Назначение пенсии в Грузии не зависит от того, получает ли человек с двойным гражданством пенсию в стране второго гражданства 08.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-08T15:14+0400

2022-07-08T15:14+0400

2022-07-08T15:43+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Лица с двойным гражданством пенсионного возраста могут получить пенсию в Грузии, сообщили в информационной службе Минздрава.Для получения пенсии, человек должен прийти в Агентство социального обслуживания и написать заявление на назначение пенсии.Как отметили в информационной службе, назначение пенсии в Грузии не зависит от того, получает ли человек с двойным гражданством пенсию в стране второго гражданства.Ранее граждане получающие пенсию в другом государстве не могли получить пенсию в Грузии при наличии двойного гражданства.Пенсию в Грузии получают женщины с 60 лет, а мужчины с 65.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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