https://sputnik-georgia.ru/20220708/rabochie-metallurgicheskogo-zavoda-v-rustavi-prekratili-zabastovku-268334508.html

Рабочие металлургического завода в Рустави прекратили забастовку

Рабочие металлургического завода в Рустави прекратили забастовку

Соглашение по всем вопросам между рабочими и администрацией завода будет подписано 11 июля 08.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-08T17:26+0400

2022-07-08T17:26+0400

2022-07-08T17:26+0400

грузия

новости

общество

руставский металлургический завод

забастовка

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. На пятый день забастовки работники Руставского металлургического завода вернулись на рабочие места, сообщается на сайте Объединения профсоюзов Грузии.Забастовка работников цеха сортового проката, в котором производится арматура, началась 4 июля. Около 130 человек отказывались продолжать работу при нынешних зарплатах и с плакатами в руках каждое утро собирались у здания Руставского завода.Диалог между руководством завода и бастующими начался 6 июля, но прийти к договоренности удалось лишь сегодня. Компания согласилась выполнить почти все условия, выдвинутые рабочими, кроме 30% роста зарплат.По информации профсоюзов, зарплаты вырастут, но поэтапно. Средняя зарплата сотрудников завода на сегодняшний день составляет 800-900 лари (285-310 долларов). Уже с 1 июля работники получать оплату труда на 100 лари больше, увеличение еще на 100 лари произойдет с 1 января будущего года, а с марта 2023 года еще по 50 лари.Кроме того, компания обещала не притеснять и не оказывать давление на участников забастовки, а все пропущенные за это время дни будут им компенсированы работодателем.Также, в соответствии с договоренностью, будет восстановлена система выдачи премий, к которой будут привлечены профсоюзы для обеспечения прозрачности, организована система квалификации и оформлено коллективное соглашение с профсоюзом, представляющих интересы работников.Соглашение по всем вопросам будет подписано 11 июля.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, руставский металлургический завод, забастовка